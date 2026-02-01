涉及艾普斯坦檔案 維珍集團創辦人聲明指他「令人髮指」

司法部公布的最後一批艾普斯坦檔案，內容牽扯多位政商名人，包括前英國王室成員安德魯。三張未註明日期的照片顯示安德魯跪在一名躺在地上的匿名女子身旁，並觸碰其腰部。(路透)

聯邦司法部公布已故淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)最後一批檔案，內容涵蓋與眾多政商名人往來的電子郵件，不但曝光了微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)的性醜聞，也牽扯到現任商務部長盧特尼克和世界首富馬斯克，還有商業大亨布蘭森 ，以及前英國王室成員，迫使一批名人跳出來自清。

據華爾街日報(WSJ)報導，維珍集團(Virgin Group)創辦人布蘭森(Richard Branson)也與艾普斯坦及其助理有電郵往來，2013年艾普斯坦發函感謝布蘭森熱情款待，布蘭森回覆道：「你隨時來到附近，我非常樂意見面，只要帶上你的後宮佳麗。」維珍集團聲明指出，雙方往來是十多年前舊事，並重申：「布蘭森認為艾普斯坦行為令人髮指，支持為其諸多受害者伸張正義。」

至於已被貶為庶人的已故英國伊莉莎白女次子安德魯(Andrew Mountbatten Windsor)也是艾普斯坦老友，在三張未註明日期的照片，他趴在一名躺在地上的匿名女子身旁，還用手觸碰其腰部；還有安德魯在2010年一封電郵曾邀請艾普斯坦到白金漢宮共進晚餐，並表示「歡迎帶任何人一起來。」

對此英國首相施凱爾表示，安德魯應當為相關醜聞，前往美國國會作證。

另外，紐約巨人隊(New York Giants)老闆蒂施(Steve Tisch)2013年曾與艾普斯坦互發電郵以討論與女性會面；前總統歐巴馬白宮法律顧問，現任高盛集團總法律顧問的魯姆勒(Kathryn Ruemmler)也曾與艾普斯坦斯頻繁通信，並收受大批高檔禮品。

值得一提的是，第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump)也曾在2002年發送電郵給暱稱為「G」的收件人，祝賀對方因雜誌刊登艾普斯坦專訪而受到關注，儘管收件電郵地址被遮蔽，但艾普斯坦前女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)照片赫然出現在該報導。

而最新上映紀錄片「梅蘭妮亞」(Melania)的導演雷納(Brett Ratner)也有多張與艾普斯坦同框的照片曝光。雷納2023年曾向WSJ表示，自己不認識艾普斯坦、也從未見過他。