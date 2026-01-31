忘了已結婚39年 7旬失智翁在安養院再向妻求婚

77歲的麥可·歐萊利罹患阿茲海默症，卻沒有忘記對妻子琳達·費德曼的愛，兩人在安養院辦了婚禮。圖為讀者正在The Ivy at Berkeley臉書閱讀他們的故事。(記者黃瓊慧／攝影)

琳達·費德曼(Linda Feldman)與77歲的麥可·歐萊利(Michael O'Reilley)結縭39年，兩人有很多共同興趣和愛好，也無話不談，但7年前歐萊利被診斷出罹患阿茲海默症，一切都變調了。但不變的是這份堅貞的愛情，即使歐萊利已記不清楚現實情況；歐萊利又一次向費德曼求婚，女方欣然接受，兩人在安養院又舉辦了一次婚禮，完成歐萊利的心願。

華盛頓郵報報導，歐萊利和費德曼於1979年相識，當時他們都是加州 阿拉米達郡的公設辯護律師，起初只是亦師亦友的關係，因為兩人都已婚，不過幾年後雙方先後都離了婚，歐萊利便開始約費德曼出去。兩人交往幾年後，帶著各自的小孩搬到了一起，之後歐萊利便向費德曼求婚。

她對再婚有些猶豫，她意識到兩人關係讓孩子們感到困惑，「他們不知道該如何看待我們。」1987年，他們決定在朋友家客廳舉行了一個小型婚禮。往後幾十年，他們遊歷四方，足跡踏遍中國、波蘭 、蘇格蘭、西班牙、愛爾蘭等地，並共同撫養孩子，生活充滿活力、好奇心、深入交流。

年歲漸長，歐萊利開始出現記憶力衰退的跡象，而且他的家族亦有失智症病史。這對歐萊利的律師生涯無異是重大打擊，尤其他曾在沒有筆記的情況下完成長達四個小時的結案陳詞。費德曼照顧歐萊利好幾年，眼看著他病情逐漸惡化，令人震驚又不捨。「他甚至不能出門，否則就會迷路；他會說話，但語無倫次。」

約兩年半前，費德曼把丈夫送進了一家安養院，今年7月轉到剛開業不久的柏克萊常春藤 安養院(The Ivy at Berkeley)。費德曼說他現在基本上很滿足，並補充每次她進門，丈夫都會微笑，「他總是抱我、摟著我、親吻我，這太甜蜜了，他也總說我愛你。」

去年11月，歐萊利再度向她求婚，費德曼沒有告訴他兩人其實早就是夫妻，「你得學會順其自然。」安養院工作人員得知求婚消息後，主動提出為他們策畫婚禮，花了數周時間精心籌辦儀式和招待會。今年1月10日，婚禮現場擺放鮮花、氣球、幻燈片，以及一個雙層蛋糕，頂端放著兩人的小型人偶，他們首次結婚的紀念冊也在現場展示供來賓翻閱。

費德曼的女兒弗羅斯特(Sharon Frost)擔心歐萊利應付不來現場人群和當時狀況，但他似乎整天都很高興。婚禮後，費德曼說這次活動的愛與喜悅將永遠留在她心中，「愛可以戰勝最艱難的挑戰。」