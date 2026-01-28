他霸氣捐款 美國奧運選手不論成績每人享20萬元保障

我的頻道

中央社洛杉磯28日專電
從下個月義大利米蘭-柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運開始，一直到2032年布里斯本（Brisbane）奧運，每一名美國隊奧運及帕運國手，無論比賽成績如何，可獲得20萬美元的獎金保障。圖為即將開幕的米蘭冬季奧運標誌。(路透)

金融家史蒂文斯大手筆捐款，資助美國奧運及帕運代表隊選手，國手無論成績如何，每人享有20萬美元的退休保障。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，歷屆奧運以來，美國是奪牌最多的國家，但國家隊不靠政府的直接金錢支助；選手的奪牌獎金來自企業贊助或轉播權利金分配。

史蒂文斯（Ross Stevens）捐款總額1億美元，目的是為國手的職業生涯提供更多保障。

從下個月義大利米蘭-柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運開始，一直到2032年布里斯本（Brisbane）奧運，每一名美國隊奧運及帕運國手，無論比賽成績如何，可獲得20萬美元的獎金保障。

這筆獎金分兩次發放，其中10萬美元在選手滿45歲或是距離首次獲得奧運資格滿20年時發放，以較晚的時間點為準；剩下10萬美元為選手過世之後發放給家屬。

值得注意的是，這筆獎勵可以累計。為了鼓勵運動員持續代表國家比賽，每參加一次奧運就可獲得一筆20萬美元獎金，參加越多屆累計越多。

美國隊向來有許多身價不菲的職業運動員，財星雜誌（Fortune）報導，這項捐款計畫設有排富條款，年收入超過100萬美元的選手不具資格。

美國奧運及帕運委員會（USOPC）獲得國會授權，代表美國籌組奧運國家隊，但在財務上並未獲得政府資助，該機構的主要收入來源是轉播權利金與企業贊助。

史蒂文斯是金融服務公司Stone Ridge Holdings Group的創辦人兼執行長，他這次總共捐1億美元給國家隊，成為美國奧運及帕運委員會史上最大筆捐款。

華爾街日報指出，許多奧運強國都為選手提供職涯保障，如俄羅斯與中國提供退休津貼或終身年金；南韓依獎牌提供退休金；澳洲近日宣布，國手每參加一屆奧運可獲得2.2萬美元退休補助。

美國現行制度，奧會靠募款發放奪牌獎金，金牌為3萬7500美元、銀牌2萬2500美元、銅牌1萬5000美元。

