找回「被需要」的價值感 長者化解退休危機

退休後要找到有意義、且能被真正需要的角色，困難程度超出預期。圖為長者擔任糧食銀行的志工。（美聯社）

全球高齡化速度加快，退休 生活風險也逐漸浮上檯面，除了財務與健康之外，更涉及長者能否感受到「被需要」這項長期被忽略的關鍵議題；多項研究與實際案例顯示，若缺乏這種價值感，退休後對心理層面的影響，可能比經濟壓力更深遠。

「華爾街 日報」報導，高等教育學者南希‧施洛斯伯格(Nancy Schlossberg)結束長達40年的職涯後，與丈夫搬到佛羅里達州展開退休生活；她原本以為，憑藉多年專業經驗，退休後能輕鬆在非營利組織或教育領域繼續貢獻一己之能，卻發現實際情況並非如此。

在一次與退休人士的聚會中，眾人不約而同感嘆，退休後要找到有意義、且能被真正需要的角色，困難程度超出預期。

專家指出，這種失落不只是「沒事做」，而是一種更深層的心理空虛，以及價值感(mattering)的削弱。

多數人為退休後的生活精心規畫財務並維持身體健康，卻忽略了離開職場後，如何繼續被看見、被重視，並持續貢獻社會。

2020年刊登於「健康照護」(Healthcare)期刊的一項分析顯示，近33%的退休人士出現憂鬱症狀，尤以因疾病、裁員 或被迫退休者風險最高。研究發現，感覺自己不被需要、不再重要，是退休後憂鬱的關鍵預測要素。

全球人口老化的趨勢，讓前述問題更顯迫切。

美國每天有逾1萬1000人年滿65歲，預估到了2030年，約20%的人口將達到退休年齡。

隨著人類壽命延長，學者呼籲，退休後的重要議題不該只停留在「活多久」，而是「如何在有生之年持續展現價值」。

「價值感」的概念源自1980年代的社會學研究，指一個人感受到自己被他人重視，且能對世界有所貢獻。研究人員認為，被看見與重視、貢獻受到肯定、獲得支持關懷，以及被他人依賴等四個面向若失衡，就可能引發心理問題。

2024年發表於「加拿大老化期刊」(Canadian Journal on Aging)的研究指出，影響退休滿意度的關鍵並非財務準備，而是生活方式與社會連結的規畫。許多退休人士面臨的最大挑戰，是無聊、生活失去重心，以及人際社交疏離。