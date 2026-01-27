比民權運動之母更早…15歲拒讓座白人 民運先驅柯文逝

比派克斯更早拒絕讓座給白人的民權運動先驅柯文13日逝世，享壽86歲。（路透）

美國民權運動先驅柯文(Claudette Colvin)13日逝世，享壽86歲。1955年，當時年僅15歲的她因在阿拉巴馬州 蒙哥馬利(Montgomery)拒將巴士座位讓給白人女性而被警察逮捕，吹響美國非裔族群人權抗爭的號角。

路透報導，儘管數十年來，柯文一直是民權運動的無名英雄，但她當年的反抗之舉，讓「民權運動之母」蘿莎．派克斯(Rosa Parks)等人受到啟發，並為最終推翻美國公共交通種族隔離政策的聯邦訴訟奠定基礎。

柯文的家人和克羅黛特．柯文基金會發言人羅斯博羅(Ashley Roseboro)證實，柯文在德州 接受臨終照護過世。

1955年3月2日，柯文在放學後搭乘巴士回家。巴士前幾排座位是保留給白人乘客的，柯文則和其他黑人乘客一起坐在後排。當白人座位區坐滿後，公車司機命令黑人乘客讓出座位給白人乘客。柯文拒絕服從，最後被警察拖下車。

柯文在2021年談到自己拒絕讓座時表示：「我的心態就是追求自由。所以那天我不會移動。我告訴他們，歷史把我牢牢地黏在那個座位上。」

九個月後，在蒙哥馬利擔任裁縫師、同時也是民權組織成員的派克斯，也因拒絕讓座給白人而被捕，掀起了長達一年的巴士抵制運動，民權鬥士金恩博士(Martin Luther King Jr.)也在這場民運 中聲名大噪。

柯文成為布勞德訴蓋爾案(Browder v. Gayle)多名原告之一及主要證人，挑戰蒙哥馬利的巴士種族隔離政策。1956年，美國最高法院裁定公共交通種族隔離違憲。

此後數十年，默默無聞的單親媽媽柯文靠著從事看護工作艱苦度日，她不像派克斯那麼有名，當年的勇敢事蹟常被忽視，直到歷史學家和其他研究人員揭露她在早期民權運動中扮演重要角色。

布勞德訴蓋爾案律師葛瑞(Fred Gray)認為，柯文揭開了美國南方一連串民權抗爭運動的序幕。

葛瑞接受「華盛頓郵報」採訪時說：「我並不是要否定派克斯女士的貢獻，但柯文給了我們所有人採取行動的道德勇氣。」