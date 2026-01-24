我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

3房連棟屋被評天然災害風險極高 屋主怨平台把買家嚇跑

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華盛頓州去年12月洪患，太平洋市不少房屋淹水。地產資訊網站暴露房屋的天災風險指數，許多屋主指評分不準確。(路透)
華盛頓州去年12月洪患，太平洋市不少房屋淹水。地產資訊網站暴露房屋的天災風險指數，許多屋主指評分不準確。(路透)

西蒙奧內(John Simeone)準備賣掉位於新罕布夏州白山(White Mountains)的度假康斗公寓時，原以為過程一定輕鬆順利，但房子去年8月上市時，他形容自己：「彷彿被一道閃電擊中腦袋。」他的這戶三房的連棟屋公寓，在房地產資訊網站Zillow上的天然災害暴露風險指數被標示為遇到洪災時「風險極高」；等級10分最危險，他的房子評分為9分。

然而，點入風險評估連結卻會看到評分其實屬於地址完全不一樣的另一棟房子。西蒙奧內這棟位於新罕州林肯市(Lincoln)的度假康斗公寓，距離最近的河流水面其實有60呎高度差。

西蒙奧內認為，天然災害暴露風險指數把買家通通嚇跑；降價到76萬9000元之後，依然乏人問津。

華爾街日報日前報導，百萬計數的賣房及買房消費者目前陷入天然災害暴露風險指數評分高低的抗爭，以及誰能看到評分訊息的角力。直到2025年11月之前，出現在主要房地產資訊平台的天然災害暴露風險指數，均由規模雖小卻在氣候變遷研究有著龐大影響力的非營利研究機構「第一街基金會」(First Street)提供。

「第一街基金會」根據房子面臨野火、強風、高溫、不良空氣品質等氣候狀況時的脆弱程度做出評分。房地產業者強力反彈之下，Zillow從11月起把天然災害暴露風險指數從平台移除，但允許買房消費者點擊連結查看資料。其他房地產資訊網站依然顯示天然災害暴露風險指數評分，某些網站如果接到賣房屋主投訴則會隱藏評分訊息。

西蒙奧內提出申訴之後，Redfin以及Realtor.com都將天然災害暴露風險指數從他的售屋訊息裡移除。

報導指出，根據Zillow在2025年完成的分析研究，洪水、火災風險指數較高的房屋通常較難賣出；自然災害風險較高的房子也經常被迫提供「天災折扣」(disaster discount)，最後成交價格遠低於屋主原先的掛牌價。

某些賣房屋主指出，「第一街基金會」的評分不準確，但很難要求更改。以西蒙奧內的度假公寓為例，被評為洪災指數9分的原因是，房子未來15年內有97%機率會面臨1吋淹水。華爾街日報詢問地址錯誤問題之後，「第一街基金會」才修改評分報告，改成7分。西蒙奧內表示：「7分雖然已經有改善，但還是很離譜。」

房地產資訊網站上的天然災害暴露風險指數對於房價有極大的影響力，指數較高的房屋通常...
房地產資訊網站上的天然災害暴露風險指數對於房價有極大的影響力，指數較高的房屋通常較難賣出，甚至會嚇跑買家。圖為新罕州漢普敦鎮浸在洪水中的住宅。(美聯社)

房地產 華爾街 新罕布夏州

上一則

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

下一則

買房首付款可動用401(k)？ 川普不贊成：收益好 錢留著

延伸閱讀

設下龐式騙局得手3.8億元 逾2000人受害 炫富佛州男認罪

設下龐式騙局得手3.8億元 逾2000人受害 炫富佛州男認罪
北京最高大壩水庫開工 提高房山、涿州等地防洪能力

北京最高大壩水庫開工 提高房山、涿州等地防洪能力
騙2000多人得手3.8億 買遊艇豪宅瘋狂炫富…佛州男認罪

騙2000多人得手3.8億 買遊艇豪宅瘋狂炫富…佛州男認罪
數百萬棟房屋買賣交易 取決於天然災害暴露風險評分

數百萬棟房屋買賣交易 取決於天然災害暴露風險評分

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星