白領職涯陷低谷 何不考慮轉藍領？ 最佳方法是放下自尊心…

裁員和停滯不前的工資，正讓許多白領階級感到進退兩難。(美聯社)

裁員 和停滯不前的工資，讓處於職涯中期的許多白領階級感到進退兩難，職涯似乎難以更進一步，投遞上百份履歷都石沉大海。華爾街 日報專欄作家伯切斯(Callum Borchers)指出，藍領產業面臨勞動力短缺，擺脫中年職涯低潮的最佳方法或許是先克服自己的自尊心，到建築工地、保全公司或汽車修理廠工作。

專欄指出，傳統白領都聚集在科技業、金融業、媒體業、行銷業等，許多專業人士並沒有考慮其他產業，轉型到更需要「親力親為」的藍領工作，其實藍領工作的收入潛力往往與白領工作相差不大，但通常不太受到人工智慧(AI)威脅，而且工作與生活通常更加平衡。

當然，從白領工作換到藍領職涯的障礙不只是受挫的自尊心而已。要精通一門手藝並賺到不錯的收入，往往需要多年時間。三、四十歲才開始，在腰背和膝蓋吃不消之前，能努力的時間其實不多。

不過，薪資處理數據公司ADP產業主管迪金森(Kit Dickinson)表示，資深白領員工可能錯失良機，因為許多藍領產業的工作空缺需要管理或技術職位，而這些恰恰是資深白領員工所能提供的。在一個正被科技與私募股權重塑的藍領勞動市場中，想要拿到六位數薪資，其實有比學習一門技術工種更快的途徑——而且對關節 也更友善。

連鎖汽車維修公司Crash Champions在38個州擁有約650家門市，目前便急需服務顧問(service advisers)，工作內容包括評估車輛損壞情況、估算維修費用、監督維修過程，並不需要真的掀開引擎蓋東拼西拆，只需要對汽車有相當了解。

該公司提供無經驗人士六個月的學徒計畫，起薪約6萬元，執行長埃伯特(Matt Ebert)說，許多白領可能覺得這是降薪，但服務顧問可以在18個月內達成薪資翻倍，且這個職位通常是晉升為門市總經理、最終升到負責多家門市總監的途徑，而總監的年薪超過20萬元。新員工只需幾年時間就能達到這個級別，而不是幾十年。

排斥轉型到藍領職業的人，並非一定是瞧不起體力勞動。人資服務公司藝珂集團(Adecco)業務營運資深副總格拉澤(Amy Glaser)表示，有時這種抵制情緒源自於「沉沒成本」(sunk cost)的思考模式，人們在花費巨資完成大學學業、累積多年經驗後，自然會執著於原本專業領域的工作，以證明自己的努力與投資並未打水漂。