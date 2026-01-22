郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

我的頻道

編譯中心／綜合報導
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）
郵輪產業蒸蒸日上，美國汽車協會（American Automobile Association）估計2026年將是美國人搭乘郵輪出遊人數創下紀錄的連續第四年。不過並非每個人都喜歡在海上度假，對於習慣陸地旅行的人而言，郵輪結合住宿、娛樂、餐飲和運輸功能，種種特質可能是優點也可能是缺點，今日美國報（USA Today）報導列出五個可能不建議搭郵輪的考慮因素。

1. 不喜歡人群

旅遊顧問庫瑟（Joanna Kuther）說，想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，就算能找到私密場所，但到港口上下船還是會碰到其他人，不喜歡人群的旅客會不太舒服。人群規模根據船隻容量而異，有些郵輪可容納數百人，有些則可到上千人。

2. 想自主旅行

搭郵輪能簡化行程規畫，同時讓旅客某種程度上選擇自己的旅程。庫瑟說，有些人喜歡這種客製化體驗，可以進行很多活動、安排自己的一天；但並非毫無限制，從抵達和離開指定港口，到船上餐廳的營業時間，乘客需要遵守郵輪的時程和提供服務。

如果第一次搭郵輪的旅客碰上經驗不足的顧問，結果可能糟糕到讓他們再也不搭郵輪，因此需要非常謹慎處理顧客的期望，讓對方知道郵輪上可取得和不可取得的服務有哪些。

3. 不喜歡待在海上

郵輪大部分時間都在海上，如果偏好待在陸地上，或是容易暈船，可能不適合搭郵輪。不過船上會提供暈船旅客相應的治療。

4. 想前往特定地點

郵輪行程很少變更，但還是有可能發生。郵輪可能因為天氣惡劣、地緣政治發展或其他原因改變航線，而跳過或替換特定港口。如果一心一意想要造訪特定景點，郵輪不一定是好選擇。庫瑟說，郵輪無法保證必定能抵達想去的地方，這種情況她會建議改搭飛機。

5. 想在某個地方待更久

庫瑟說，主流郵輪通常不會讓旅客在指定目的地待太久，最多只能待上一天，對於想在目的地盡情享受的旅客而言感覺很匆忙，不太能放鬆。不過實際情況依郵輪或營運商而異，有些郵輪確實會提供「過夜停泊」，讓遊客能在港口駐足更久。

主流郵輪通常不會讓旅客在指定目的地待太久，最多只能待上一天。圖為旅客造訪阿拉斯加...
