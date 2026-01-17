防出國旅遊護照遺失 先拍背面條碼可加快補辦過程

我的頻道

編譯中心／綜合報導
出國旅遊時不慎弄丟護照是一件很麻煩的事，但若出發前將護照背面的條碼拍照留存可以讓後續處理順利很多，因為條碼包含護照持有者的所有訊息，相關人員能利用那些資訊提供協助，而旅遊時攜帶一張護照照片，也能加快補辦過程。

Travel + Leisure報導，網紅瓦萊麗．斯坦佩（Valerie Stemper）今年初在Instagram上表示，打開護照翻到最後一頁，將底部的條碼拍起來，若在國外不小心丟失護照，這個動作能大大加快處理速度。

線上工具中心（Online Tool Center）表示，護照最後一頁下方的條碼含有持有人的所有個人資訊，邊境管制人員或其他相關部門掃描條碼時就能使用那些資料，快速檢索和驗證個人資訊如姓名、國籍、護照號碼、性別、出生日期、護照失效日期等，都是當護照不慎被偷或遺失時，持有者必須提供的資訊，相關人員可以利用這些資訊提供協助。

運輸安全管理局表示，護照遺失時應立即報案，保護自己避免身分被盜用，也可以在國務院領事事務局的網站填寫表格完成通報，通報後一個工作天護照就會失效，失效後填單者會收到一封確認信。

運輸安全管理局說，遺失護照後不是一定要報警才能拿到新護照，但報警有助於確認護照遺失或遭竊的情況。

運輸安全管理局指出，接下來是比較棘手的部分，聯繫最近的美國大使館或領事館取得協助，並親自前往申辦新護照，如果近期就要出發旅行，可以提供領務人員行程細節，他們會竭盡全力盡快提供協助。

因此，那個能提供所有資訊的小小條碼可以有大大的幫助。除了把條碼拍照留存外，運輸安全局說，還可以帶著一張護照照片，能加速補發護照流程，此外可以帶著能驗證身分的第二份證件和美國公民身分證明，例如出生證明或遺失護照的影本，還有旅行證明如機票或火車票，以及申請護照的DS-11表格，有警方的報案單也可以一起帶著。

最後，準備好申請護照的費用；如果過幾天就要出遊，可能要申請緊急護照，效期最長為一年，結束旅程後記得更換回正式護照。

