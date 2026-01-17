官方呼籲搭機別穿睡衣、拖鞋 乘客懶理：空中的巴士而已

運輸部長達菲呼籲乘客搭機要穿著體面，認為有助於乘客保持冷靜，降低衝突事件發生。（美聯社）

運輸部長達菲(Sean Duffy)11月在紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)發表演說，呼籲乘客搭機要穿著體面，別穿睡衣、拖鞋。華爾街 日報14日分析，運輸部在2025年底假期旅遊潮之前發起的文明運動，旨在把「禮貌與格調帶回航空旅行」，然而乘客很難說服，這波勸說恐徒勞無功。

根據聯邦航空總署(FAA)表統計，機上衝突事件從2019年以來增加五倍，疫情 期間尤其嚴重。達菲在演講中說，如果更多乘客穿牛仔褲與襯衫，不是穿著睡衣、拖鞋就到機場，將有助於乘客保持冷靜，降低衝突事件發生。

不過，喜劇演員米雪兒‧沃爾夫(Michelle Wolf)12月在Instagram發文寫道，乘客只是依照實際飛行狀況穿衣服，沒有要打扮成理想中的出遊造型，「飛機只是飛在天上的一輛巴士而已」。

搭飛機曾經與精緻打扮畫上等號。在商業航班的黃金時期，只有富人才有能力坐飛機。

紐約流行設計學院(Fashion Institute of Technology)博物館館長斯蒂爾(Valerie Steele)說，以前搭機是只有精英階級才做的事，盛裝打扮反映「排他性」，展現1950、1960年代時期搭機旅行蘊含的整體奢華感，婦女穿洋裝配絲襪，男士穿西裝戴帽子，機上食物放在瓷器餐具，暢飲葡萄酒與香檳酒。

1978年航空管制大幅放寬之後，搭機旅行變得普及，服裝打扮從精緻變成普通的降級隨之而來，不僅凸顯時尚趨勢改變，還顯示飛行體驗降級。

航空歷史學家奧克利(Shea Oakley)說，為了爭取更多客人，航空公司增加座位密度，除了安全帶跟廁所之外，幾乎所有服務都要收費，如今消費者可以買到很便宜的機票 ，但也可能飛得很不舒服，乘客因此開始根據實際狀況穿衣。

奧克利說，達菲推動的呼籲是「崇高理想」，但只要飛行依然維持「便宜但不愉快」的狀態，呼籲穿著體面就無法發揮實際作用。

斯蒂爾表示，乘客穿著是以可能會遇到哪些恐怖狀況的假設為依據，例如長時間班機誤點、被迫睡在機場地板等。她說：「現在坐飛機是很不愉快的體驗，這怎能怪我們呢。」