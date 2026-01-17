與保鑣婚外情 前亞利桑納州參議員席納瑪遭正宮提告

前亞利桑納州聯邦參議員席納瑪遭控與身邊保鑣發生婚外情，導致對方婚姻破裂。(路透)

美聯社報導，前亞利桑納州聯邦參議員 席納瑪(Kyrsten Sinema)遭控與身邊負責維安的一名保鑣發生婚外情，導致對方婚姻破裂，正宮離婚之後對席納瑪提告，要求賠償至少7萬5000元。席納瑪與律師不願對這起訴訟發表評論。

原告海瑟‧艾米爾(Heather Ammel)在訴狀中說，與丈夫馬修‧艾米爾(Matthew Ammel)原本婚姻幸福美滿，直到席納瑪介入而變調。海瑟表示，席納瑪明知馬修是有婦之夫卻依然追求。

海瑟2025年底在北卡羅來納州 摩爾郡(Moore County)對席納瑪提告，但直到本周官司交由聯邦法院審理才引起媒體注意。北卡州是全國少數允許失婚配偶以「破壞感情」(Alienation of Affection)為由提告的州，原告可向導致其婚姻破裂的第三方尋求損害賠償。

訴狀寫道，馬修‧艾米爾2022年從陸軍退役之後，獲得席納瑪隨扈團隊負責人聘用擔任保鑣。馬修‧艾米爾基於工作，曾陪伴席納瑪赴加州 納帕山谷(Napa Valley)、拉斯維加斯、沙烏地阿拉伯等地出差。

2024年初，海瑟發現丈夫與席納瑪透過加密通訊軟體Signal相互傳送「浪漫且露骨」(romantic and lascivious)的簡訊。2024年夏天，馬修不再戴婚戒，席納瑪調派馬修出任參院辦公室國安助理，並持續執行保鑣任務。

訴狀寫道，馬修服役期間派駐阿富汗與中東地區而出現創傷後症候群、藥物濫用問題以及腦部傷害，席納瑪一直為他的藥物成癮治療埋單。

2024年大選結束後，席納瑪便離開國會，結束只有一屆的參議員任期。擔任參議員期間，原本民主黨籍的席納瑪因得罪自由派人士，宣布退黨，成為無黨籍。49歲的席納瑪目前任職於華府遊說公司霍金豪森律師事務所(Hogan Lovells)。