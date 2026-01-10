美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友
他的薪水單上有很多零。一名駐邁阿密的美國航空(American Airlines)波音737客機機師，在X平台上曬出薪水單，一個又一個的零，讓人眼花撩亂。有網友仔細數了一下，發現這名機師的年薪竟然高達45萬8000元，瞠目結舌。
這名機師的收入之所以能達到六位數，部分原因是因為他的時薪很高，大約360元。但令人驚訝的是，這還不是機師薪資等級的天花板。
許多網友看到這名機師曬出的薪水單之後，除了羨慕機師的高收入，許多人也表示重新考慮他們的職業生涯選擇。
機師的待遇會因其所服務的航空公司以及每年的飛行小時數而異。以駕駛波音777或空中巴士A350等大型飛機的機師來說，每小時收入可達450美元。根據「飛行」(Flying)雜誌報導，機師平均每年飛行約900小時，相當於每月約75小時；換算下來，機師的收入的確相當可觀。
不過，機師也不能無限制地工作以賺取高薪，因為他們的飛行時數受到嚴格聯邦法規管制。
根據飛行雜誌解釋，機師的飛行小時數，還會考慮其他因素，例如航班之間的休息時間、飛行前和飛行後所花的準備時間，以及機師在航空公司的資歷。
考慮工作性質 贊同高薪
航空新聞網站Breaking Aviation News & Videos把薪水單截圖再分享出去後，更多網友們看到大多不敢相信，但也都認為考慮到機師工作的重要性，他們領取高薪也是理所當然。
一名乘客說：「我完全不介意負責開飛機的把我載到3萬5000呎高空的那個人拿到高薪。」
一名網友開玩笑說：「孩子們，快去考機師吧。」
「當你把生命交到某人手中時，你肯定希望是由最有能力的人來掌握。我很高興機師們收入豐厚，而且他們接受過專業訓練，具有保證空中安全所需的專業知識，」另一個人說。
但也有人說，機師收入很高，但他們並不羨慕機師所面臨的挑戰與壓力。「就算給我50萬元，我也不會忍受糟糕的航班時刻表、機場、乘客、沒完沒了的酒店住宿、工會的破事、延誤等等。我厭惡商業航空旅行的方方面面。聽起來真是糟糕透了。」
上一則
不滿意餐點品質 內華達男拿刀刺肯德基店員洩憤
下一則
FB留言