我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

按照新飲食指南 一周每人食品開銷增至175美元

川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」

ISS太空人健康出狀況 NASA史上首度醫療撤離

中央社8日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NASA今天表示，國際太空站一名太空人出現健康問題，站內組員將在數天內返回地球。(路透)
NASA今天表示，國際太空站一名太空人出現健康問題，站內組員將在數天內返回地球。(路透)

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，站內組員將在數天內返回地球。這是這座軌道實驗室歷史上首次因醫療因素進行撤離。

法新社報導，官員並未提供這起醫療事件的細節，但表示這名身分未公布的組員情況穩定，並稱問題並非由太空站上的任何傷害或操作所引起。

NASA醫療長波爾克（James Polk）表示，由於存在「持續的風險」及「對診斷結果的持續疑問」，因此決定讓組員提前返回地球。官員們堅稱這並非緊急撤離。

NASA與美國太空探索科技公司（SpaceX）合作的Crew-11任務4名太空人，包括美國成員芬克（Mike Fincke）和卡德曼（Zena Cardman），以及日本的油井龜美也（Kimiya Yui）和俄羅斯的普勒托諾夫（Oleg Platonov），將在未來幾天內返回地球，降落在其中一個常規濺落點。

NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）說：「這是我們首次從載具上進行受控的醫療撤離，所以這確實並不尋常。」

他說，組員運用了他們的「入職訓練」來「處理預期外的醫療狀況」。

克沙特里亞表示：「昨天就是這項訓練付諸實行的教科書級範例。待太空站上的情況穩定後，我們經過審慎商議，決定讓Crew-11組員返回…同時確保對太空站上正在進行的工作衝擊降至最低。」

這4名即將返回地球的太空人自去年8月1日開始執行任務。這類任務通常持續約6個月，而這批組員原已預計在未來幾週內返回。

官員們表示，下一次美國的太空任務有可能比預定時間提早出發，但未提供具體細節。

太空人 NASA 俄羅斯

上一則

新版飲食指南／取消國人適度飲酒「每日上限」規定

延伸閱讀

中國太空站鋰離子電池實驗突破 可望改善在軌電池系統

中國太空站鋰離子電池實驗突破 可望改善在軌電池系統
在漆黑洞穴裡駐留6天⋯中國28名太空人重慶接受特訓用意曝光

在漆黑洞穴裡駐留6天⋯中國28名太空人重慶接受特訓用意曝光
日籍強投今井達也 加盟休士頓太空人

日籍強投今井達也 加盟休士頓太空人
首見身障者上太空 德籍癱瘓女工程師圓夢

首見身障者上太空 德籍癱瘓女工程師圓夢

熱門新聞

一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18
購買美國製造新車的消費者，2026年有機會得到最高1萬元的扣稅。（路透）

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

2026-01-01 12:56
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10

超人氣

更多 >
原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光
委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課