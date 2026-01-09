美國人房子愈住愈大 研究：幸福感不在豪宅 家庭關係更重要

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
北卡州一棟面積超過4000平方呎的豪華住宅。人口普查局數據顯示，目前美國一般獨棟住家面積大約2400平方呎，可是平均居住人數卻創下2.5人的歷史新低。(美聯社)
華盛頓郵報6日報導，如果詢問美國人「對你的房子滿意嗎？」，得到答案與詢問「對你的生活滿意嗎？」截然不同；「美國夢」幾乎是郊區大房子的同義詞，過去幾十年裡，美國住家面積增加一倍，可是住在房子裡的人卻沒有因此變得更快樂。

美國新建住宅如今人均面積平約940平方呎，1973年時僅約550平方呎。主要原因在於，人口普查局(Census Bureau)數據顯示，一般獨棟住家面積來到2400平方呎，可是住在房子裡的人數卻創下平均2.5人的歷史新低。

報導指出，滿足有棲身之所的基本需求之後，房子大小與生活是否快樂並沒有大多關聯。為了追求大房子而放棄的某些人事物，讓許多人落得親情關係貧乏，「窮得只剩房子」。

墨西哥伊比利亞美洲大學(Ibero-American University)經濟學家萊瓦(Gerardo Leyva)從數萬筆墨西哥與歐洲家庭資料研究發現，對財務狀況感到最滿意的是獨居者，不過整體幸福感最高的是家庭人員約四人到六人，幸福感高低與房子大小無關。

萊瓦在研究結論推測，熱鬧的家庭讓家人之間加強情感聯結，產生的愛與韌性足以在生活出現挑戰時做為緩衝器，這種優點能夠彌補小房子的某些不足。

大豪宅(McMansions)經常引誘人落入不快樂的陷阱，家庭劇院、招待客人的正式飯廳、遊戲房等設施，往往成為昂貴卻極少使用的區域，並沒有成為社交中心，而是拿來放東西的儲藏室；為了買得起大房子而搬到遙遠地點、申請高額貸款、通勤時間拉長、維修項目變多等，最終可能導致過度工作，忽略家庭關係。

挑選下一個夢寐以求房子時應該考慮的真正要素包括：

＊以社區為優先考量

2023年溫哥華都會區研究發現，不同類型住宅與幸福感並無顯著關聯，生活開銷是否負擔得起、居住地點是否靠近親人與朋友、是否有濃厚的鄰里情誼比較重要。

＊重質不重量

洛杉磯加大(UCLA)2012研究發現，高達六成房屋空間並未使用，即使住在大房子的民眾也只集中使用飯廳、客廳、房間等少數區域，因此有著核心聚集空間的1200平方呎房子或許剩過使用分散的3000平方呎房子。

＊讓關係優化

思考住家與社區能否成為家人與親友的社交中心，還是追求豪宅地位卻變得疏遠？

