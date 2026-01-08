嫌借住太久發生衝突 誤殺丈夫侄子 德州華裔女達認罪協議免坐牢

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
德州哈里斯郡法庭。(哈里斯郡官網)
德州哈里斯郡法庭。(哈里斯郡官網)

德州一名治安法官(justice of the peace)的華裔妻子槍殺丈夫侄兒，但由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄，若監管期間行為好，甚至不會留下犯罪紀錄。

綜合多家媒體報導，2024年4月4日晚上，休士頓所在的德州哈里斯郡(Harris County)的50歲華裔女子黃梅(Mei Huang Wolfe，譯音) ，由於不滿丈夫的40歲侄兒詹姆斯‧沃爾夫(James Wolfe)長期在自己家裡借宿，雙方發生爭吵，開槍擊中對方胸部致死。黃女的丈夫是現年73歲的治安法官鮑勃‧沃爾夫(Bob Wolfe)，事發時，鮑勃及黃女與前夫的女兒均在現場。

事後警方逮捕黃女並控以謀殺罪。

法庭文件顯示，死者詹姆斯大學畢業後並沒有工作，而是無所事事四處流浪，然後就到叔父家中借住，周而復始，黃女對此早已心生不滿，兩人長期不和，終於爆發激烈爭吵。

辯護律師指稱，事發時詹姆斯襲擊黃女，導致對方手指骨折，她為了自衛於是拿起一把手槍，丈夫鮑勃試圖奪槍時，手槍意外走火擊中詹姆斯，並非蓄意殺人。

基於此一情況，大陪審團拒絕檢方的一級謀殺控罪，改判為二級過失殺人重罪，檢方事後為了達成認罪協議，罪名又再減輕至過失殺人罪。

審訊期間，鮑勃雖然侄兒被殺，但仍然支持妻子為她辯護，甚至反對強制給妻子佩戴電子腳鐐。

主審法官認為，鮑勃是一名治安法官，從事法律工作數十年，比任何人都更瞭解自己的妻子，因此接納要求。

法官在上月18日判刑時批准認罪協議，被告除了10年內接受社區監管外，還需服刑30天，但是在接下來的10年內，每年詹姆斯的忌日，到哈里斯郡監獄服坐牢天。

黃女被捕當晚即獲准以10萬元交保，兩年來一直住在自己的家裡直至宣判，從未在監獄度過一天。

NBA／每場比賽後都腳痛 41歲詹皇對馬刺休兵
嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢
NBA／41歲詹姆斯又飆30分 湖人總教練讚嘆偉大
NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝

