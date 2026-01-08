壽司取代披薩成兒童生日派對新寵 家長叫苦：荷包大失血

「阿爾法世代」的孩子愛上壽司，使得家長們的荷包感受到沉重壓力。(美聯社）

「阿爾法世代」(Generation Alpha，約2010年之後出生)的孩子漸漸不愛吃漢堡、炸雞、薯條等典型美國餐點，反而愛上了炸蝦天婦羅和鮭魚 壽司，使得家長們的荷包感受到沉重壓力。

華爾街 日報報導，家庭主婦恩伯里(Grace Embury)說，她做過最糟的財務決定就是讓孩子們接觸壽司。她家8歲和6歲兩兄妹什麼壽司都想吃，可以的話甚至恨不得每天都吃，恩伯里不得不限制每周一次，但一次花費就高達150元。恩伯里有時會說「要不來點雞塊或烤起司三明治？」，但被兒子拒絕。

「壽司的故事」(The Story of Sushi)一書作者科爾森(Trevor Corson)指出，壽司餐廳於60年代末進入美國，主要是美國商人和日本客戶的熱門去處，到70年代壽司開始在名人圈流行起來，接著幾十年隨著急凍技術出現，生魚片得以進入連鎖超市和大型餐廳，開始普及到一般美國家庭。科爾森說，壽司普及讓阿爾法世代大嗑生魚片時沒有「文化包袱」，他也認為壽司之所以愈來愈受孩子歡迎是因為含糖量很高，並稱有壽司師傅透露，「飯裡放的糖愈多，人們吃得愈多」。

消費者分析公司Circana數據顯示，截至2025年11月的12個月期間，零售場所的壽司店銷售額共達到29億元，比去年同期成長7%。新州 兩家壽司店Shumi的主廚兼老闆徐大衛(David Seo，音譯)說，見過最小的顧客只有六歲，「家長們說這是孩子做完作業的獎勵。」他的餐廳在下午四點到七點總是爆滿，一家人每人花95元就能吃到15塊壽司。

為何不乾脆讓小孩戒掉壽司呢？家長們表示，他們正在努力平衡經濟和壽司狂熱帶來的益處：壽司或許價格不菲，但比其他兒童食品更營養。

高級派對規畫師舒伊(Michelle Shuey)表示，她看到愈來愈多家長在準備孩子生日派對時，決定聘請壽司師傅。她最近在新州一家鄉村俱樂部為一位八歲小孩舉辦了一場「Kpop獵魔女團」(KPop Demon Hunters)主題生日派對，派對上供應了壽司拼盤，「這就像以前的炸雞柳條一樣。」

有的父母已經接受現況，住在紐約的莫瑞(Caitlin Murray)有三個愛吃壽司的孩子，她說不介意花錢買心安，「每天操心小孩吃什麼是很崩潰的，能找到他們愛吃又不抱怨的食物？那當然是好事。」