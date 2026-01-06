前總統雷根長子麥可逝世 享壽80歲

美國前總統雷根長子、保守派評論員麥可．雷根（圖）去世，享壽80歲。（美聯社資料照）

（中央社洛杉磯 6日綜合外電報導）美國前總統雷根（Ronald Reagan）長子、保守派評論員麥可．雷根（Michael Reagan）去世，享壽80歲，他的死因目前並未公布。

美聯社報導，雷根總統基金會暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）今天在社群平台X發布上述訊息，同時稱麥可「堅定地守護父親遺志」。

基金會表示：「麥可．雷根一生由信念、使命感，以及對雷根總統理念的堅持與奉獻所形塑。」

麥可曾參與保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax），並以其廣播脫口秀節目「麥可．雷根秀」聞名。

麥可1945年由弗勞格（Irene Flaugher）所生。他在出生幾小時後，便被雷根與雷根當時的妻子、知名演員珍惠曼（Jane Wyman）收養。

麥可年輕時就投入與父母相同的志業。他在亞利桑那州立大學（Arizona State University）和洛杉磯谷學院（Los Angeles Valley College）就讀後踏入演藝圈，演出包括鷹冠莊園（Falcon Crest）在內的多部電視劇。他還在保守派電台擔任近20年的脫口秀主持人，談論政治與文化議題。

麥可在2本自傳中講述自己有時略顯艱難的童年，包括如何接受自己被收養的事實，以及他的信仰之旅。

麥可另在2016年出版的「父親教我的道理－暫譯」（Lessons My Father Taught Me）書中，詳述作為雷根之子所學到的人生經驗。

麥可畢生致力慈善事業，曾任一間阿茲海默症 研究基金會的主席3年，他的父親雷根2004年即因此病去世。保守派的雷根以精簡政府規模與致力贏得冷戰而聞名。

麥可身為雷根遺產基金會（Reagan Legacy Foundation）主席兼會長，致力弘揚父親畢生貢獻。他的第2任妻子是科琳（Colleen)，兩人婚姻持續數十年，育有2個小孩。