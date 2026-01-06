我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

記者顏伶如／綜合報導
川普二度執政以來，靠著加密貨幣、社群媒體以及版稅收入而財富大增，個人淨資產從2024年的39億元成長到73億元。圖為川普手持加密貨幣的金色雕像佇立在華府國家大草坪。(美聯社)
川普二度執政以來，靠著加密貨幣、社群媒體以及版稅收入而財富大增，個人淨資產從2024年的39億元成長到73億元。圖為川普手持加密貨幣的金色雕像佇立在華府國家大草坪。(美聯社)

時代雜誌(TIME)報導，川普總統二度執政以來，靠著加密貨幣、社群媒體以及版稅收入而財富大增，在富比世(Forbes)2025年9月公布資料裡，個人淨資產從2024年的39億元成長到73億元；「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)12月宣布與核融合公司TAE Technologies合併，引發新一波利益衝突質疑。

數十年來，川普財富主要來自興建房地產與高爾夫球場，或者大樓、伏特加、牛排、領帶、床墊等商品冠名授權。二度執政以來的第一年裡，川普財富來源的主要管道變得與以往非常不一樣，2021年創立的媒體公司獲得投資人大量灌注資金，就職之前不久創立的加密貨幣事業同樣獲得投資人捧場。

美國現代史上，在川普之前的歷任總統，為了避免白宮政策遭到質疑自我圖利，都把資產交付保密信託(Blind Trust，又稱盲目信託)或廣泛分散於各種基金，川普第一任執政並未如此處理，二度執政以來，還持續參與旗下企業運作，進軍價值飆升的新興事業。

加密貨幣平台「世界自由財務」是川普的財富來源之一，他的兩個兒子小川普(右)和艾瑞...
加密貨幣平台「世界自由財務」是川普的財富來源之一，他的兩個兒子小川普(右)和艾瑞克也參與該公司。(路透)

不過，批評人士指出，川普讓人覺得身為總統做出的決策，考量重點是對自己或家族謀利，超過國家利益。富人與主權財富基金可以透過投資股票與加密貨幣讓川普獲利，但也可以大量拋售讓川普資產縮水。「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics)發言人利布歐維茲(Jordan Libowitz)指出，這對總統來說形成一種前所未見的壓力點，「這正是為什麼總統要脫手處理掉資產，避免讓個人形象影響財務的原因」。

根據富比世9月估計，川普迷因幣價值7億多元，加密貨幣平台「世界自由財務」(World Liberty Financial)代幣價值3億3800萬元，「世界自由財務」旗艦貨幣USD1估值2億3500萬元，不過某些項目後來下跌。

富比世估計，「川普媒體科技集團」旗下的川普自創媒體平台「真實社群」(Truth Social)價值約20億元，2024年銷售額360萬元，淨虧達4億多。「川普媒體科技集團」12月宣布與TAE Technologies合併，交易規模60多億元。

就職前幾周，川普簽署多項授權協議，聖經、手表、吉他、書籍、香水等冠名版稅收入有數百萬元。

川普 加密貨幣 富比世

上一則

打擊DEI原則 司法部以「虛假申報法」調查企業 Google已收函

下一則

衛生部凍結民主黨5州100億元社福經費 重創低收家庭

延伸閱讀

新聞評論／「唐羅主義」重畫全球戰略地圖 台灣能置身事外？

新聞評論／「唐羅主義」重畫全球戰略地圖 台灣能置身事外？
吉米金莫獲影評人選擇獎 致詞續調侃川普

吉米金莫獲影評人選擇獎 致詞續調侃川普
明州托兒中心涉詐欺 川普批伊州更嚴重

明州托兒中心涉詐欺 川普批伊州更嚴重
怪罪川普猛攻托兒補助計畫？ 華茲棄選明州州長連任

怪罪川普猛攻托兒補助計畫？ 華茲棄選明州州長連任

熱門新聞

喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
紅藍卡優勢計畫（Medicare Advantage）。（美聯社）

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

2025-12-29 11:05
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？