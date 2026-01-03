我的頻道

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

川普一次都沒來過 「總統的高爾夫球場」將改建

編譯廖振堯／綜合報導
2011年當時的歐巴馬總統(右一)、副總統拜登(中)和俄亥俄州長凱希克(左一)在安德魯基地高球場揮桿。(美聯社)
2011年當時的歐巴馬總統(右一)、副總統拜登(中)和俄亥俄州長凱希克(左一)在安德魯基地高球場揮桿。(美聯社)

大興土木改建白宮後，熱愛高爾夫的川普總統似乎又把注意力轉移到球場上，已經找好設計師全面改造馬里蘭州安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)的高爾夫球場，另又終止三座華府公共高爾夫球場之租約，透露重新整修意圖。

美聯社報導，安德魯基地高球場距離白宮約15哩，被譽為「總統的高爾夫球場」，受到歷任總統的喜愛，尤其歐巴馬在八年任期內在這個球場內打了大約110次球。川普雖曾造訪過該球場，但從來沒有在這裡打過球，他向來喜歡在自家經營的高球俱樂部揮桿。

川普自從去年1月20日二度上任以來，截至1月2日，約已花93天的時間打高爾夫，平均每四天就會打一場球，幾乎每個周末都在果嶺上。

現在他聘請了高球球王「金熊」尼克勞斯(Jack Nicklaus)擔任安德魯球場的設計師，將全面改造球場。

感恩節前，川普與尼克勞斯一同乘坐直升機參觀安德魯基地，尼克勞斯曾設計過世界各地眾多頂級球場。川普稱安德魯曾經是個很棒的地方，但由於缺乏維護，多年來已面目全非；不過其他高爾夫球手認為球場的整體狀況其實良好，只是有幾塊草皮乾枯。白宮表示，這將是安德魯球場史上規模最大的一次翻新，由於球場和俱樂部會所年久失修，需要進行修繕，目前正在討論是否納入多功能活動中心。

另外，據路透報導，內政部12月30日致函非營利組織「National Links Trust」(下稱NLT)通知將終止該組織手上三個華府地區公共高球場的營運租約，指稱NLT未能按要求投資球場，也未能支付租金。此舉實際上收回了聯邦政府對這些球場的控制權。

NLT宗旨是提倡平民大眾都負擔得起的高爾夫運動，於2020年獲得為期50年的租約，經營華府的岩溪(Rock Creek)、東波托馬克(East Potomac)、蘭斯頓(Langston)等三座球場。這些球場的土地歸國家公園管理局(National Park Service)所有。NLT駁斥為付租金的說法，表示球場目前將繼續開放，但暫停長期翻新工程。

川普12月12日受華爾街日報採訪時提到重修華府高球場的可能性，「如果我們真要這麼做，我們會把它們弄得非常漂亮。」

川普老了嗎？他自信基因好：閉眼是放鬆 聽不清是現場太吵

川普：若伊朗殺害示威者 美國將前往救援

綠營大老發聲：川普冷對中國軍演 對台海極具危險

川普坦承服用過量阿斯匹靈 「不想讓黏稠血液流過心臟」

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

