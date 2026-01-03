我的頻道

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

「覺悟」一路同行 僧侶為和平而走66天抵喬州

編譯陳韻涵／綜合報導
「為和平而走」的24名佛教僧侶在新年1月2日行至喬治亞州好望角(Good Hope)，沿途並邀請當地民眾參與和平集會，分享對和平與慈悲的信念。(歐新社)
「為和平而走」的24名佛教僧侶在新年1月2日行至喬治亞州好望角(Good Hope)，沿途並邀請當地民眾參與和平集會，分享對和平與慈悲的信念。(歐新社)

24名佛教僧侶組成的「為和平而走」(Walk for Peace)隊伍自2025年10月26日出發，徒步橫越多州，旨在傳遞和平理念。這項行腳活動期間曾發生車禍意外，造成兩名成員輕重傷，但僧侶仍持續朝華盛頓特區邁進，展現佛教長期以實際行動實踐和平的精神。

美聯社報導，「為和平而走」行腳隊伍於去年10月26日從德州福和市(Fort Worth)啟程，規畫穿越十個州，最終目的地是華府。活動至今已邁入第69天，一行人在新年1月2日行至喬治亞州好望角(Good Hope)，沿途並邀請當地民眾參與和平集會，分享對和平與慈悲的信念。

這場行腳活動在社群媒體上引發高度關注，該團體的臉書專頁已吸引至少55萬人追蹤。僧侶經常透過社群平台分享行程進度、反思文字與詩作，持續傳遞慈悲、理解與非暴力的和平理念。

此外，陪伴僧侶一路東行的還有一隻名叫「阿洛卡」(Aloka)的狗。阿洛卡一名源自梵語，意為「覺悟」，成為這趟和平行腳中備受矚目的焦點之一。牠擁有專屬的熱門主題標籤「阿洛卡和平狗」(#AlokathePeaceDog)，在網路上吸引大量使用者關注與轉發相關圖文內容。

不過，這段和平行腳並非毫無風險。隊伍於去年11月19日在德州岱頓市(Dayton)發生車禍，一輛卡車撞上負責護送僧侶的警示車輛，導致護衛車再推撞兩名僧侶，造成一人重傷骨折、一人輕傷。警方初步研判，事故肇因於卡車駕駛分心。

「為和平而走」僧侶團體發言人董龍思(Long Si Dong，音譯)表示，行動未因車禍而生變，重傷者術後恢復情況良好。該團體透過臉書發文指出，「我們並非隻身孤行，而是與所有心向和平、選擇良善的人同行」，並將持續完成這段跨州徒步旅程，以最直接的方式向各地社群傳遞和平理念。

*活動參考網址 https://www.facebook.com/walkforpeaceusa 

