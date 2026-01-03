我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

無證學生可拿公立大學助學金 司法部控告維州歧視外州美國公民

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
維吉尼亞大學校園內玩雪的學生。該州法律允許居住在州內至少兩年的無身分學生就讀州立大學得享州民學費優惠，因此遭川普政府司法部控告。(美聯社)
維吉尼亞大學校園內玩雪的學生。該州法律允許居住在州內至少兩年的無身分學生就讀州立大學得享州民學費優惠，因此遭川普政府司法部控告。(美聯社)

由於維吉尼亞州對無合法身分的移民提供州內公立大學助學金，聯邦司法部對此予以控告，稱這項政策無異於歧視住在外州的美國公民，違反聯邦法律。

川普政府為遏止各州為無證移民提供學費優惠而提出一連串訴訟，這是最新一例。

這控告提出的時間點正巧是維州共和黨籍州長楊京(Glenn Youngkin)即將卸任前夕；楊京下台後將由新當選的民主黨州長史潘柏格(Abigail Spanberger)接任。

川普政府去年11月以相似理由控告加州；去年9月針對伊利諾州移民助學金計畫提告。去年6月間，一聯邦法官阻止德州一項對移民提供州內學費優惠的法律生效。

倡議組織全國移民論壇(National Immigration Forum)稱，德州2001年對沒有永久合法身分的移民提供州內學費優惠，創全美先例。

維吉尼亞州挨告的癥結之一，在於該州法律一項條款允許居住在州內至少兩年的無身分學生就讀州立大學得享有州民學費優惠。

司法部在訴狀中稱，維州法令條款非法偏袒居住在該州但無永久合法身分的移民，卻排除外州的美國公民享受同等學費優惠，「這不僅錯誤，而且非法。該法案歧視性地給予非法移民優於美國公民的待遇，完全違反聯邦法律。」

另一倡議團體「全國移民法律中心」(National Immigration Law Center)稱，截至去年9月，全美至少14州向學生提供不計移民身分的經濟援助；但許多州正在改變政策。

2020年時任維州州長的民主黨人諾瑟姆(Ralph Northam)簽署法案，允許維州移民享有州內學費待遇；他當時表示，該法案強調這些學生除了具有移民身分，其他各方面都是維吉尼亞人。

共同推動該法案的民主黨州參議員博伊斯科(Jennifer B. Boysko)對司法部提告並不驚訝，早已預料到隨著民主黨領導層接管州府，川普政府勢必出手懲罰。

另一共同提案人維州眾議院前民主黨議員基姆(Mark Keam)擔心川普政府正朝著挑戰「普萊勒訴多伊案」(Plyler v. Doe)的方向前進；該法案是1982年最高法院裁決，認定無永久合法身分移民兒童享有免費公立教育直至高中畢業的憲法權利。

非法移民 民主黨 維州

上一則

聯邦砍經費 杜克大學裁員、降薪啟動3.6億撙節計畫

下一則

川普一次都沒來過 「總統的高爾夫球場」將改建

延伸閱讀

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
涉險渡海前往西班牙 報告：2025年逾3千移民命喪途中

涉險渡海前往西班牙 報告：2025年逾3千移民命喪途中
司法部以「虛假申報法」鎖定招聘、升遷用DEI原則的企業

司法部以「虛假申報法」鎖定招聘、升遷用DEI原則的企業
川普籲司法部 公布與艾普斯坦案有關民主黨人士

川普籲司法部 公布與艾普斯坦案有關民主黨人士

熱門新聞

喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48
示意圖。（取自123RF）

想增加被動收入？「5種」副業超搶手 年薪上看15萬

2025-12-26 17:35
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位