無證學生可拿公立大學助學金 司法部控告維州歧視外州美國公民

維吉尼亞大學校園內玩雪的學生。該州法律允許居住在州內至少兩年的無身分學生就讀州立大學得享州民學費優惠，因此遭川普政府司法部控告。(美聯社)

由於維吉尼亞州對無合法身分的移民提供州內公立大學助學金，聯邦司法部對此予以控告，稱這項政策無異於歧視住在外州的美國公民，違反聯邦法律。

川普政府為遏止各州為無證移民提供學費優惠而提出一連串訴訟，這是最新一例。

這控告提出的時間點正巧是維州 共和黨籍州長楊京(Glenn Youngkin)即將卸任前夕；楊京下台後將由新當選的民主黨 州長史潘柏格(Abigail Spanberger)接任。

川普政府去年11月以相似理由控告加州；去年9月針對伊利諾州移民助學金計畫提告。去年6月間，一聯邦法官阻止德州一項對移民提供州內學費優惠的法律生效。

倡議組織全國移民論壇(National Immigration Forum)稱，德州2001年對沒有永久合法身分的移民提供州內學費優惠，創全美先例。

維吉尼亞州挨告的癥結之一，在於該州法律一項條款允許居住在州內至少兩年的無身分學生就讀州立大學得享有州民學費優惠。

司法部在訴狀中稱，維州法令條款非法偏袒居住在該州但無永久合法身分的移民，卻排除外州的美國公民享受同等學費優惠，「這不僅錯誤，而且非法。該法案歧視性地給予非法移民 優於美國公民的待遇，完全違反聯邦法律。」

另一倡議團體「全國移民法律中心」(National Immigration Law Center)稱，截至去年9月，全美至少14州向學生提供不計移民身分的經濟援助；但許多州正在改變政策。

2020年時任維州州長的民主黨人諾瑟姆(Ralph Northam)簽署法案，允許維州移民享有州內學費待遇；他當時表示，該法案強調這些學生除了具有移民身分，其他各方面都是維吉尼亞人。

共同推動該法案的民主黨州參議員博伊斯科(Jennifer B. Boysko)對司法部提告並不驚訝，早已預料到隨著民主黨領導層接管州府，川普政府勢必出手懲罰。

另一共同提案人維州眾議院前民主黨議員基姆(Mark Keam)擔心川普政府正朝著挑戰「普萊勒訴多伊案」(Plyler v. Doe)的方向前進；該法案是1982年最高法院裁決，認定無永久合法身分移民兒童享有免費公立教育直至高中畢業的憲法權利。