未必如想像中美好…DNA檢測正流行 身分認同受衝擊

DNA 檢測服務近年蔚為風潮，卻也意外揭開許多家庭深藏的祕密。加州 一名男子透過DNA檢測協助姊姊尋找生父，卻發現自己並非父親親生，引發身分認同與家庭關係的巨大衝擊。專家提醒，使用基因檢測前，務必做好心理準備，因為真相未必如人所願。

今日美國報(USA Today)報導，現年60歲的播客主持人安德森(Don Anderson)的父母離異再婚，他的成長過程中身邊圍繞著繼母帶進家庭和同父異母的兄弟姊妹。成年後，他為了幫姊姊尋找親生父親，在23andMe網站進行基因檢測，沒想到檢測結果卻讓他大感困惑，「我竟然完全沒有挪威血統，這不符合我的家族背景。」

檢測報告發現他有兩個從未聽過的同父異母姊妹。那一刻，他恍然大悟，撫養他長大的父親與他並無血緣關係。他形容當下的感受，「那一刻我感覺雙腳懸空，但不是因為我在飄，而是地面根本消失了。」

每年有數千萬人使用AncestryDNA、23andMe等DNA檢測套組，試圖拼湊自己的人生謎團，許多人甚至是在節慶時收到這類禮物。不過，並非每個人都能獲得美好結局。根據2022年貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)的調查發現，在2.3萬名受訪用戶中，有3%發現父母並非親生，5%發現了全血緣或半血緣的兄弟姊妹。專家提醒，這些服務並不會只帶來溫馨的重逢，使用者必須謹慎應對可能出現的心理衝擊。

安德森坦言，真相讓他的人生翻轉，卻也讓童年的種種違和感找到了答案，「當我知道我爸不是我親生父親時，我的童年才第一次變得合情合理，『我』也才變得合情合理。」雖然失去了一直引以為傲的挪威血統讓他心碎，但他說，「我一直覺得自己不屬於那個成長的家庭，」現在他與新認的半血緣姊妹關係緊密。

現居肯塔基州 的遺傳基因學家羅斯-海恩斯(Aimee Rose-Haynes)建議，人們在聯繫新發現的親屬時務必保持耐心，「你一定要為意料之外的結果做好心理準備，沒有人會接受養育自己長大的人可能不是自己的父母，但你必須對這種可能性保持開放心態，並準備好迎接那樣的震撼。」