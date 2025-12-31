新車太貴買不起？ 業者推100個月車貸

今年秋季的新車平均價格突破5萬元。（美聯社）

新車昂貴，目前車貸平均月付750元，業者推出100個月車貸吸引顧客購車並協助分攤經濟重擔。

華爾街日報報導，2020年以來，新車和卡車的價格上漲33%，消費者將延長貸款 期限至八年、九年甚至將近十年，導致利息不斷累積。

賓州汽車經銷商凱勒赫（David Kelleher）表示，如今許多美國家庭都難以輕鬆負擔新車開銷。他說：「現在，買新車月付300元已成過去式。」

凱利藍皮書（Kelley Blue Book）數據顯示，今年秋季的新車平均價格突破5萬元，而2020年初新冠肺炎疫情爆發前，車價還不到3萬8000元。

隨著車價上漲，每月繳納的費用也隨之上揚；過去幾年來，想買車的人在疫情期間因供應鏈中斷、經銷商庫存緊縮而延後買車，如今他們依然需要新車；另有些人則因手頭闊綽而選購價格更高的豪華車款。

時至今年11月，汽車權威調查機構「J.D. Power」估計，新車平均月付760元。

然而，持續高昂的通膨對消費者造成壓力，部分人已開始拖欠車貸。

產業人士表示，由於難以穩定月付款，通常48個月到60個月的車貸期限已延長至72個月以上。

信用資料公司「益博睿」（Experian）的數據則顯示，今年第三季，約33%的車主選擇至少六年（即72個月）的貸款期限；一年前此比率只為29%。

另外，還款期限長達85個月至96個月的車貸比率在10月也增至1.61%。

Experian數據顯示，現在有些車貸的期限長達100個月，換算超過八年，尤其是購買大型皮卡的車主多選用此方案。

新車與二手車連鎖經銷商「索尼克汽車」（Sonic Automotive）財務長伯德（Heath Bird）最近告訴投資人與分析師說，在消費者的選擇變多之前，購車成本的問題會變得更嚴峻，「說實話，這著實令人擔憂」。

延長車貸期限的趨勢表明，美國人承受長期背負更大規模債務的負擔。

紐約聯邦準備銀行數據顯示，國人第3季的車貸總額高達1兆6600億元，比五年前增加3000億元；除了車貸外，日常必須品的價格居高不下，高利率加劇家庭負擔，消費者對經濟的看法也日益悲觀。