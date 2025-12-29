「阿凡達3」盤踞節日周末票房冠軍 甜茶「橫衝直闖」來勢洶洶

上映進入第三周的「阿凡達3：火與燼」依然票房長紅。(美聯社)

好萊塢 憑藉「阿凡達3：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)票房大賣，以及「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)主演的「橫衝直闖」(Marty Supreme)在繁忙的假日周末票房大獲成功，為好萊塢的2025年畫上句號。

正如預期，詹姆斯卡麥隆(James Cameron)的最新潘朵拉之旅票房大獲成功，「阿凡達3」在聖誕節 至周日的四天檔期內斬獲8800萬元票房，周末票房又賺進6400萬元。

聖誕節和周末期間，戲院裡最熱門的影片當屬A24出品的「橫衝直闖」。這部由賈許沙夫戴(Josh Safdie)執導、以1950年代為背景的乒乓球主題劇情片，在四天的周末票房中闖出2710萬元，對於這家獨立製片廠來說，這是一次巨大的成功。 以20世紀50年代為背景的乒乓球主題劇情片「橫衝直闖」(Marty Supreme)，在四天的周末票房中闖出2710萬元成績，不容小覷。(美聯社)

「橫衝直闖」甚至超越了大多數分析師預測的第二名電影：索尼影業(Sony Pictures)的「大蟒蛇：神出鬼沒」(Anaconda)。這部由傑克布萊克( Jack Black)和保羅路德(Paul Rudd)主演，在4天的假日周末斬獲了2370萬元票房。對於喜劇片來說，這仍然是一個不錯的成績，畢竟近年來大多數電影公司都放棄了喜劇這一類型。但「大蟒蛇：神出鬼沒」無疑受到了負評的影響，在爛番茄網站上的新鮮度只有50%。

「動物方城市2」(Zootopia 2)上映第5周，又斬獲了2000萬元票房。憑藉「動物方城市2」、「星際寶貝」(Lilo & Stitch)和「阿凡達3」的強勁表現，迪士尼 成為自2019年以來首家年全球票房突破60億元的電影公司。