我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

俄州攔檢攔到「聖誕老人」 警：開單會拿不到禮物

編譯中心／綜合報導
俄亥俄州富爾頓郡警方日前在執行路邊攔檢任務時，竟然查到一輛由「聖誕老人」駕駛的汽車。(富爾頓郡警長辦公室)
俄亥俄州富爾頓郡警方日前在執行路邊攔檢任務時，竟然查到一輛由「聖誕老人」駕駛的汽車。(富爾頓郡警長辦公室)

聖誕節到了，就連警察開單都要看對象。俄亥俄州12月20日發生一起「超現實」的攔檢事件。員警執行路邊測速勤務時，攔下一輛轎車盤查，沒想到車窗一降下，駕駛座上坐的竟然是「聖誕老人」，讓網友都忍不住開玩笑說聖誕老人大概是急著去送禮物，才會不小心超速。

據紐約郵報(New York Post)報導，俄亥俄州富爾頓郡(Fulton County)警長辦公室的官方臉書上傳了一段員警隨身密錄器所拍攝的影片。影片中員警走向車輛，駕駛下車時卻是一位扮成聖誕老人的老先生，讓員警忍不住意外大叫：「聖誕老人！」原來這對夫妻穿著聖誕裝扮，是為了去給上班中的女兒一個驚喜。

按照法律規定，這位聖誕老人主動告知警察他持有「隱蔽攜帶武器許可證」，表示他身上有攜帶武器，且已經依法申請。員警半開玩笑地問：「聖誕老人也要配槍？現在的日子真是不好過啊！」聖誕老婆婆則在旁邊幽默答腔：「北極已經不像以前那樣了！」(North Pole isn’t what it used to be!)

「聖誕老人」向員警坦承，自己因為一時沒有注意儀表板，才會差點超速。員警則開玩笑地說，如果真的給聖誕老人開單，今年肯定會被記在「頑皮清單」上，拿不到聖誕禮物了。而聖誕老人也再次開玩笑回應：「我會叫魯道夫(紅鼻子馴鹿)去對付你。」

警方在上傳臉書的影片表示，盤查過後發現「聖誕老人」並沒有超速，他們幽默的配上敘述：「好險雪橇沒有限速！我們只給予口頭警告，聖誕節還是會照常進行，祝大家行車平安。」不少網友看了都認為這段過程實在太好笑了，讓員警的聖誕節留下一個奇妙的回憶。

俄亥俄州 聖誕節

上一則

AI取代旅行社 規畫旅程省錢省時 41%消費者曾用過

下一則

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

延伸閱讀

平安夜接孩童來電 川普：不會讓「壞聖誕老人」入境

平安夜接孩童來電 川普：不會讓「壞聖誕老人」入境
俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮
吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統
大谷翔平、S.Coups聖誕交換禮物 夢幻同框互動超溫暖

大谷翔平、S.Coups聖誕交換禮物 夢幻同框互動超溫暖

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
泰勒蔡斯是2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」的知名童星。(取材自IMDb)

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

2025-12-25 12:52

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則