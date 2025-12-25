紐時：美醫院為外籍病患器官移植 1次手術能賺200萬

近幾年外籍病患通常比美國病患更快取得器官，因為每次移植手術可讓醫院賺進200萬元。(美聯社）

紐約時報 報導，就在美國病患難以獲得捐贈器官的同時，某些醫院卻迎合「移植觀光客」(transplant tourists)，最近幾年外籍病患通常比美國病患更快取得器官，因為每次移植手術可讓醫院賺進200萬元。

在美國，心臟移植手術患者通常等候器官捐贈要耗時數月，但日本婦人比良佳代子(Kayoko Hira)並不是普通病患，她的丈夫比良竜虎(Ryuko Hira)是日本飯店集團大亨。2021年9月，比良佳代子搭機抵達美國直奔芝加哥大 學醫學中心(University of Chicago Medical Center)，短短幾天就從一名剛剛死亡的美國青少年身上取得捐贈心臟。

根據紐約時報調查報導，比良佳代子換心手術完成後，比良竜虎名下一個慈善基金會捐款給幫她開刀的心臟外科醫師之妻主持的一個非營利團體。根據慈善基金會網站紀錄，這是基金會唯一一次捐款給美國機構。

紐約布朗士蒙特菲奧醫學中心的肺臟移植手術，有20%海外病患。（美聯社）

全美10萬人 排隊等器官

美國有大約10萬人需要器官移植，每年都有數以千計病患在等候器官期間過世。雖然器官嚴重短缺，某些美國醫院卻以積極手段爭取外國患者。醫院紛紛在海外打廣告，宣傳等候器官時間極短、提供禮賓服務，主要鎖定對象是中東地區病患，目前前來美國進行器官移植手術的外籍病患裡，大約三分之二來自中東國家。幾家美國醫院與外國政府簽訂合約，對於不同器官的移植手術訂定價錢。

報導指出，一名外國病患到美國接受器官移植手術，大約可讓醫院賺進200萬元，遠遠超過美國病患透過私人健康保險或紅藍卡(Medicare)等公共計畫為醫院提供的利潤。

過去十幾年裡，有1400多名海外病患以器官移植為旅遊目的入境美國並接受手術，不過這僅占全美器官移植手術的一小部分，美國絕大多數器官移植中心不曾為外籍病患開刀。

然而，少數醫院愈來愈積極爭取海外病患，使得海外病患在醫院器官移植手術的占比逐漸提高。芝加哥 大學醫學中心的心臟、肺臟移植有11%是外籍病患，紐約布朗士蒙特菲奧醫學中心(Montefiore Medical Center)肺臟移植手術有20%海外病患，聖地牙哥加大健康中心(UC San Diego Health)肺臟移植有16%海外病患，華府醫療之星喬治城大學醫院(Medstar Georgetown University Hospital)腸臟移植有10%海外病患，休士頓赫爾曼紀念醫院-德州醫學中心(Memorial Hermann-Texas Medical Center)肝臟移植有8%海外病患。

搭機拿器官 醫療不平權

移植制度倫理委員會前任主席福克斯(Mark Fox)說，如此現象令人憂心，尤其是海外病患沒有為美國本地的捐贈器官庫做出貢獻。福克斯指出：「我們沒有足夠器官是個不幸的事實。如果有人坐飛機來，拿到器官就搭機回家，顯然是個問題，並不公平。」