捐腎者曾被臭鼬抓傷 密州男「換腎後染狂犬病」身亡

編譯彭馨儀／綜合報導
北卡州空軍士兵斯默爾2013年感染狂犬病去世，他捐出的器官也導致至少一人死亡。（美聯社）
北卡州空軍士兵斯默爾2013年感染狂犬病去世，他捐出的器官也導致至少一人死亡。（美聯社）

愛達荷州一名男子死於狂犬病後，其捐贈腎臟將病毒傳給密西根州一名男子而奪命。這是近半世紀來，美國第四起器官捐贈傳播狂犬病的已知案例。

聯邦疾病防治中心（CDC）12月4日發布報告，指2024年10月，一名愛達荷州男子在其鄉村房產附屬建築內遭一隻有攻擊性的臭鼬襲擊。他當時抱著小貓，男子擊退臭鼬，將其打暈，小腿被劃了一道傷口並流血，但男子不認為自己被咬。

數周後，他出現幻覺、頸部僵硬、意識混亂、吞嚥及行走困難等症狀。症狀出現兩天後，他在家失去意識，經過搶救送醫，但未恢復知覺。五天後，男子被宣告腦死，撤除維生系統。其左腎、心臟、肺臟及兩側角膜被摘取捐贈。

該腎臟移植給密西根州一名男子，在俄亥俄州醫院手術。五周後，受贈者出現顫抖、意識混亂、尿失禁及腿部無力，住院時發燒、吞嚥困難且極度恐水。醫師懷疑染上狂犬病，將樣本送CDC檢測。一周後男子去世，家人否認他接觸過動物，但檢驗顯示其唾液、皮膚及腦組織含狂犬病毒。

CDC、愛達荷州衛生福利廳隨即檢測捐贈者未捐出的右腎，發現與銀毛蝙蝠（silver-haired bats）相關的狂犬病毒變種。

同時，三名分別來自愛達荷州、加州及新墨西哥州患者，接受了該男子捐贈的角膜進行移植。調查期間，為謹慎起見，他們移除角膜並接受暴露後預防性投藥(post-exposure porphylaxis, PEP)，結果均無症狀。報告指稱，狂犬病必須如此投藥，否則幾乎難以倖免。原本密蘇里州另一患者要進行另一角膜移植已經取消。之後，CDC在先前植入一例角膜移植片中，檢測到狂犬病毒。

報告指出，狂犬病在人類極罕見、診斷複雜，故美國未將其納入常規捐贈者的病原體檢測。治療愛達荷州男子的醫院起初不知他被臭鼬抓傷，將症狀歸因多重慢性疾病。直到密西根男子疑似感染後，才重檢捐贈者入院第三天的活檢樣本。

一隻感染狂犬病的臭鼬，不但導致牠咬傷的男子死亡，接受該男子捐贈腎臟的移植病患也喪...
一隻感染狂犬病的臭鼬，不但導致牠咬傷的男子死亡，接受該男子捐贈腎臟的移植病患也喪生。（示意圖，美聯社）

