22部聖誕電影在此取景 康州大推「朝聖之旅」

編譯陳韻涵／綜合報導
賀曼電影「Sugar Plum Twist」曾在康州諾威奇市府取景。（美聯社）
賀曼電影「Sugar Plum Twist」曾在康州諾威奇市府取景。（美聯社）

每逢年末假期，不少影迷會應景地前往電影拍攝地朝聖，其中又以康乃狄克州最具吸引力，該州累計已有22部聖誕題材電影前往取景、拍攝，旅行社與地方政府也順勢推出結合電影元素的觀光行程。

美聯社報導，「彭伯利莊園的聖誕節」(Christmas at Pemberly Manor)和「馴鹿小屋的浪漫」(Romance at Reindeer Lodge，暫譯)或許永遠無緣角逐奧斯卡獎，但無數影迷依然鍾情於這類甜蜜卻略顯俗套的節日電影。

旅遊單位借鏡相關電影情節，推出主題旅遊專案。典型情節包括一名工作繁忙的律師返鄉過節，在小鎮巧遇高中時期的暗戀對象，久別重逢後擦出火花，兩人共同經營一座聖誕樹農場，過著幸福快樂的日子。

來自北卡羅來納州摩根敦(Morganton)的艾比‧拉姆費爾特(Abby Rumfelt)搭乘長途巴士抵達康州韋瑟斯菲爾德(Wethersfield)後表示，該地正是假日電影巡禮的重要一站。她說：「知道某個場景曾出現在電影裡，還能親眼見到，實在令人興奮。」

拉姆費爾特是「賀曼電影聖誕之旅」(Hallmark Movie Christmas Tour)的53名團員之一，該團成員多為女性。

這趟為期七天的旅程由南卡羅來納州斯帕坦堡郡(Spartanburg County)的「梅菲爾德旅行社」(Mayfield Tours)主辦。影迷們在長途巴士駛向各拍攝景點途中，會先在車上觀賞與下一個景點相關的聖誕主題電影，為行程暖身。

梅菲爾德旅行社的共同創辦人黛比‧梅菲爾德(Debbie Mayfield)善用「康乃狄克州聖誕電影之旅」(Connecticut Christmas Movie Trail)地圖，精心規畫「賀曼電影聖誕之旅」，該地圖由康州當局於去年推出，旨在藉由聖誕電影，帶動觀光人潮。

梅菲爾德與丈夫肯(Ken)共同經營梅菲爾德旅行社，這是他們第一次推出以聖誕電影為主題的行程，帶領影迷造訪康州及東北部多州的節慶電影拍攝地；行程內容涵蓋食宿、電影票，以及紐約市「無線電城洛慈女郎」(Radio City Rockettes)舞團的演出門票。該行程推出後不到兩周，所有巴士座位即全數售罄。

參加「賀曼電影聖誕之旅」的觀光客。（美聯社）
參加「賀曼電影聖誕之旅」的觀光客。（美聯社）

