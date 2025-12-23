年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

退休後稅務負擔理應減輕，然而在社安稅、退休帳戶提領及投資收益間，許多年長者仍面臨意外的高額稅款，所以能節省每一元稅金都很重要。好消息是退休人士報稅可享多項抵扣，美國線上(AOL)網站列出以下稅務優惠：

1.大又美法新增長者6000元扣除額

年滿65歲者，可額外減少6000元應稅收入，若夫妻雙方皆符合資格，則可減免1萬2000元。這項「又大又美法」(OBBB)新增的扣除額，獨立於一般標準扣除額及65歲以上可獲得的額外標準扣除額之外。

此扣除額適用至2028年，由於屬新制且多數納稅人尚未掌握細節，建議諮詢財務顧問或稅務申報人員確認自身是否符合資格。

2.65歲以上適用加碼標準扣除額

年滿65歲後，自動享有更高額的標準扣除額；許多年長納稅人誤以為標準扣除額與年齡無關，因而錯失此福利。

單身或一家之主申報者在2025年可額外享有2000元扣除額，已婚申報者每名符合資格的配偶可獲1600元，所以若雙方均年滿65歲，基本標準扣除額外再增加3200元。

3.社安金 免稅規則

領取社安金者是否需納稅取決於綜合收入，此數字包含調整後總收入(AGI)、非課稅收入及社安金的一半。

門檻計算很簡單：單身申報者綜合收入低於2萬5000元，或已婚聯合申報者低於3萬2000元，社安金即免稅。超過上述門檻後，社安金被課稅的金額比率將介於50%至85%之間。

4.醫療支出扣除額的低利用率

醫療費用常成為退休生活中最大支出項目，但多數人認為超過7.5%的調整後總收入才能申報，門檻過高難以達標，然而若單計聯邦醫療保險 (Medicare)保費每人每年通常需支付2000至3000元，許多退休人士其實比想像中更接近門檻。

計算方式如下：可扣除超過調整後總收入7.5%的醫療支出，以5萬元AGI為例，門檻即為3750元。聯邦醫療保險B及D部分保費、醫療保險補充計畫保費、處方藥、牙科與視力照護、醫療設備，甚至輪椅坡道、步入式浴缸等居家改造費用皆可計入。申請此項扣除須採列舉扣除額。

5.長者或身心障礙者抵稅

這可能是國稅局最少為人知的秘密：年長者或身心障礙者稅務抵免可依申報狀況減少3750至7500元稅金。申請人須於課稅年度結束時年滿65歲，或未滿65歲但因永久性身心障礙退休且有應稅身心障礙補助收入。