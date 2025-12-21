曾說觀眾可能看膩 華裔喜劇演員楊伯文告別「周六夜現場」

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
「周六夜現場」(SNL)首位華裔喜劇演員楊伯文(Bowen Yang)20日晚上，正式告別他參與長達七季的節目。(美聯社)
深夜喜劇節目「周六夜現場」(SNL)首位華裔喜劇演員楊伯文(Bowen Yang)20日晚上與電影「魔法壞女巫」(Wicked)女主角亞莉安娜(Ariana Grande)共同主持SNL第51季第9集後，正式告別他參與長達七季的節目。

現年35歲的楊伯文2018年加入「周六夜現場」擔任編劇，並在第45季晉升為固定演員。多年來他在該節目中的演出深受觀眾喜愛，並曾5度獲艾美獎提名。

楊伯文20日在Instagram發文，感性道出自己離開SNL的心情：「我熱愛在SNL工作，尤其熱愛那裡的人。世上很多事都顯得徒勞，但在30 Rock(洛克菲勒中心30號，SNL總部所在)的工作教會了我，當身邊的人讓我覺得一切都值得時，堅持下去是多麼重要。」

「在那裡度過的每一分鐘，都讓我好生感激，」他寫道：「我更了解自己(發現自己戴假髮不好看)，更了解他人(慷慨、脆弱、魅力四射)。我明白人的錯誤有時也並非全然錯誤；我明白喜劇的本質在於後勤細節，而且通常會經歷失敗，直到最終成功。」

本季「周六夜現場」10月4日開播以前，甫歷經一波演員大換血，如今又傳出了楊伯文離開的消息。但美聯社報導，楊伯文之前已公開討論過這個想法，他9月曾告訴People「眾生相」雜誌，他與「周六夜現場」製作人洛恩麥可斯(Lorne Michaels)詳談過此事，但當時洛恩麥可斯對他極力挽留，他也決定留下來。

楊伯文當時表示，「我向洛恩坦言：『我覺得觀眾可能有點看膩我了。』但洛恩對我說：『你還有更多的事要做，我需要你。』，這對我意義重大。」

除了「周六夜現場」外，楊伯文還與朋友兼喜劇演員馬特羅傑斯(Matt Rogers)共同主持流行文化播客節目「Las Culturistas」。他並在「魔法壞女巫」及續集「魔法壞女巫2」中飾演 Pfannee一角；今年並在改編導演李安原著的翻拍版電影「囍宴」 (The Wedding Banquet)中擔任主角。

艾美獎 華裔

