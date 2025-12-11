我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

半數父母 月資助成年子女近1500元

編譯周芳苑／綜合報導
專家提醒父母，若仍經濟援助成年子女，要及早正視問題並想辦法引導子女獨立。（美聯社）
長久以來，許多人為了買房買車、生活購物而向金融機構貸款，近幾年卻出現一個比金融機構更盛行的資金來源，那就是「爸爸媽媽銀行」(Bank of Mom and Dad)；根據最新統計，全美有半數父母親每月平均為成年子女提供1474元經濟援助，專家提醒要及早正視問題並想辦法引導子女獨立。

根據理財網站Savings.com最新調查，全美多達一半父母親會為成年子女提供經濟援助，定期提供各項生活開支；針對食品雜貨提供資助的父母親比率達83%，針對手機、度假提供資助的比率各為65%、46%。

父母平均每月資助成年子女的金額達三年新高，對此，理財管理業者「霍爾茨伯格財富管理公司」（Holzberg Wealth Management）的霍爾茨伯格(Marcus Holzberg)接受財經媒體 CNBC Select訪問時，對父母親列出兩點提醒。

1.要特別留意勿迷失方向

許多父母親一開始規畫好要如何支持成年子女，但每逢牽涉情感、情緒，就迷失方向；為避免這種情況，務必針對經濟支持的具體內容與子女達成共識。

首先先確定孩子需要哪些幫助，究竟需要房租補貼、還是搬回家與父母同住？如果是回家同住，可以設定分擔家庭開支等條件，如果是直接提供租金援助，也要明確設限，例如只在某個期限內提供支持、或將資助視為貸款並設定還款條件。

根據 Savings.com 調查，超過四分之三(77%)提供資助的父母親，針對經濟援助子女明確設定條件。

霍爾茨伯格強調，務必在真正參與其中之前就保持最客觀的態度，一旦錢到子女手中就有情感牽扯，難以客觀。

2.注意不要限制孩子的財務自主能力

霍爾茨伯格補充說，為成年子女支付各項生活費用時，很重要的是鼓勵他們獨立，而不是讓他們長久依賴。

建議家長可以可以告訴子女們你是如何一路幫助他們，藉由這樣的分享，教會他們以相同方式理財。

霍爾茨伯格認為，父母為子女提供安全網無可厚非，但要確保留有成長空間。

具體作法是和子女坐下來，一起瀏覽你支付帳單的手機銀行應用程式，讓他們了解如何記錄開支；如果您藉助投資支付開支，也要讓他們了解你的投資組合、以及如何出售股票或轉移資金來管理財務。

全美父母親每月平均為成年子女提供1474元經濟援助。（美聯社）
貸款 租金

