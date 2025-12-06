20年來競價購屋贏家 最終多吃虧收場

我的頻道

記者張聲肇／綜合報導
今年的法拍屋比去年增加18%，可見新冠病疫結束後，以高於行情的價格搶購獲勝的贏家，如今更可能面臨財務虧損。(美聯社）
今年的法拍屋比去年增加18%，可見新冠病疫結束後，以高於行情的價格搶購獲勝的贏家，如今更可能面臨財務虧損。(美聯社）

根據長達20年的30州1400萬宗住房交易的大型數據顯示，競價購屋的贏家雖然獲得一心想要的房子，但最終多以吃虧收場。

羅徹斯特理工學院（Rochester Institute of Technology）房地產經濟學家崔淳赫（Soon Hyeok Choi，音譯）和同事的研究報告顯示，以高於賣家要價和別人搶購獲勝的「贏家」，通常多付約8%的房價，賣屋時回報也較低。

這些買家的年度回報比未參加競標買屋者平均低1.3%。可見，購屋競標的贏家，最後不見得贏，反而可能輸。這份報告刊載於財星（Fortune）雜誌。

研究中，典型擁有房子的年數為6.3年即轉手出售，在這期間，房價增值會受到重大衝擊，無力償付房貸的機率，也比未競價購房的屋主高出1.9%。

或許對某些絕對熱愛房子的人而言，這樣的損失仍然值得——但研究發現，在競標戰後成功買下房屋的買家，往往更快再次轉售，這顯示他們的溢價支付與其說是出於持久的喜愛，不如說是源自競標戰的亢奮情緒。

報告指出，這個現象也呈現種族和收入階層的差異。低收入、非裔和西裔買家和別人競價購屋時，更常喊出過高的價格，以地區論，紐約州第三大城羅徹斯特是「贏家的詛咒」(winner's curse)證據最明顯的地方。

隨著房市冷卻，競價購屋又快速轉賣的經濟後果更嚴峻。今年的法拍屋比去年增加18%，可見新冠疫情結束後，以高於行情的價格搶購獲勝的贏家，如今更可能面臨財務虧損。這種人又以「弱勢」族群居多，住屋沒保障的問題，可能益形嚴重。

幸好研究人員看出，「贏家的詛咒」不是不可避免的災難。譬如，提高民眾的有關知識，加強這方面的教育宣導，提升房市的透明度等，都是解決問題的辦法。

普及理財常識，加強輔導首度購屋族，也有助冷卻競價購屋的情緒衝動，讓大家不致為買到想要的房屋付出太高的代價。

研究報告指出，以高於賣家出價和別人搶購獲勝的「贏家」，通常多付了約8%房價。(美...
研究報告指出,以高於賣家出價和別人搶購獲勝的「贏家」,通常多付了約8%房價。(美聯社）

