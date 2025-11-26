受風災摧殘 阿拉斯加原民村缺錢遷村、重建

強烈颱風哈隆侵襲後，揆吉菱戈克村莊嚴重受損。（美聯社）

今年10月兩場風暴重創阿拉斯加西岸，摧殘數十個社區，然而之後的緊急修復與清理進度趨緩，受災最嚴重的杞普努克(Kipnuk)和揆吉菱戈克( Kwigillingok)村莊居民可能要被迫離開數月，使外界再度關注愈來愈受天災威脅的原住民 村落，而政府幫助有限使得前景更為黯淡。

美聯社報導，阿拉斯加的暖化速度高於全球平均，「阿拉斯加原住民部落健康聯盟」(Alaska Native Tribal Health Consortium)去年報告指出有144個原住民社區面臨侵蝕、洪水、永凍土融化等威脅。

氣候科學家沃許(John Walsh)指出沿海人口尤其脆弱，北極冰融化意味著大浪更易造成破壞，永凍土融化則加速海岸侵蝕。永凍土本來像是水泥牆一樣擋住海浪，一旦永凍土融化，鬆散土壤更容易被沖走。

該州緊急管理主任費雪(Bryan Fisher)說，10月強烈颱風哈隆(Halong)是他30年生涯最嚴重的一次災情，估計約700間房屋摧毀或嚴重毀損，有些房屋連同屋內居民一起被沖走，他希望能透過加強重建後的基礎建設，或架設樁柱以提升房屋高度，替村落爭取時間評估下一步。但川普 政府削減補助又增添了不確定性。

處於風險中的社區選項有限且成本高昂，它們可加強現有基礎建設、鞏固海岸線，或撤離基礎設施到高地，甚至完全遷村。健康聯盟報告中，2020年時估算未來50年原住民社區抵禦氣候威脅的需求高達43億元，而缺乏資源和協調使進展受阻。報告也指出，即使僅是宣布遷村計畫，也可能使社區喪失原址基礎建設的資金資格；同時若居民尚未入住新址，政府政策也可能限制新址投資。

阿拉斯加西部的紐托克是首批完全遷村的原住民社區之一，約300名居民花了數十年、約1.6億元，才移往九哩外的默塔維克。（美聯社）

阿拉斯加西部的紐托克(Newtok)是首批完全遷村的原住民社區之一，約300名居民花了數十年、約1.6億元，才移往九哩外的默塔維克(Mertarvik)，但「阿拉斯加正義研究所」(Alaska Institute for Justice)氣候正義計畫主任馬斯葛洛夫(Sheryl Musgrove)說，杞普努克、揆吉菱戈克等許多村落沒有那麼多時間。她本希望這次災後聯邦層級會有所改變，可是目前還是沒有任何一個聯邦機構負責統籌遷村，小型社區得自行面對繁雜計畫。

聯邦印第安事務局(Bureau of Indian Affairs)透過降低通膨法、兩黨基礎建設法的資金，在2022年建立「社區主導自願遷村計畫」，為11個部落遷村行動投入1.15億元。但這筆錢連搬遷一個村落都不夠，且資金管道還分散於農業部、國家海洋暨大氣總署(NOAA)等機構。

川普政府現在更削減與氣候變遷 、災害應變相關的計畫，聯邦能否持續支援存疑。川普5月提案削減印第安事務局的部落自治與社區計畫6.17億元的預算，但未說明哪些計畫會被砍。川普亦停止批准州與部落提出的減災資金(hazard mitigation funding)申請，這些資金通常會隨重大災害援助一同提供。