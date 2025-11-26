我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

受風災摧殘 阿拉斯加原民村缺錢遷村、重建

編譯廖振堯／綜合報導
強烈颱風哈隆侵襲後，揆吉菱戈克村莊嚴重受損。（美聯社）
強烈颱風哈隆侵襲後，揆吉菱戈克村莊嚴重受損。（美聯社）

今年10月兩場風暴重創阿拉斯加西岸，摧殘數十個社區，然而之後的緊急修復與清理進度趨緩，受災最嚴重的杞普努克(Kipnuk)和揆吉菱戈克( Kwigillingok)村莊居民可能要被迫離開數月，使外界再度關注愈來愈受天災威脅的原住民村落，而政府幫助有限使得前景更為黯淡。

美聯社報導，阿拉斯加的暖化速度高於全球平均，「阿拉斯加原住民部落健康聯盟」(Alaska Native Tribal Health Consortium)去年報告指出有144個原住民社區面臨侵蝕、洪水、永凍土融化等威脅。

氣候科學家沃許(John Walsh)指出沿海人口尤其脆弱，北極冰融化意味著大浪更易造成破壞，永凍土融化則加速海岸侵蝕。永凍土本來像是水泥牆一樣擋住海浪，一旦永凍土融化，鬆散土壤更容易被沖走。

該州緊急管理主任費雪(Bryan Fisher)說，10月強烈颱風哈隆(Halong)是他30年生涯最嚴重的一次災情，估計約700間房屋摧毀或嚴重毀損，有些房屋連同屋內居民一起被沖走，他希望能透過加強重建後的基礎建設，或架設樁柱以提升房屋高度，替村落爭取時間評估下一步。但川普政府削減補助又增添了不確定性。

處於風險中的社區選項有限且成本高昂，它們可加強現有基礎建設、鞏固海岸線，或撤離基礎設施到高地，甚至完全遷村。健康聯盟報告中，2020年時估算未來50年原住民社區抵禦氣候威脅的需求高達43億元，而缺乏資源和協調使進展受阻。報告也指出，即使僅是宣布遷村計畫，也可能使社區喪失原址基礎建設的資金資格；同時若居民尚未入住新址，政府政策也可能限制新址投資。

阿拉斯加西部的紐托克是首批完全遷村的原住民社區之一，約300名居民花了數十年、約...
阿拉斯加西部的紐托克是首批完全遷村的原住民社區之一，約300名居民花了數十年、約1.6億元，才移往九哩外的默塔維克。（美聯社）

阿拉斯加西部的紐托克(Newtok)是首批完全遷村的原住民社區之一，約300名居民花了數十年、約1.6億元，才移往九哩外的默塔維克(Mertarvik)，但「阿拉斯加正義研究所」(Alaska Institute for Justice)氣候正義計畫主任馬斯葛洛夫(Sheryl Musgrove)說，杞普努克、揆吉菱戈克等許多村落沒有那麼多時間。她本希望這次災後聯邦層級會有所改變，可是目前還是沒有任何一個聯邦機構負責統籌遷村，小型社區得自行面對繁雜計畫。

聯邦印第安事務局(Bureau of Indian Affairs)透過降低通膨法、兩黨基礎建設法的資金，在2022年建立「社區主導自願遷村計畫」，為11個部落遷村行動投入1.15億元。但這筆錢連搬遷一個村落都不夠，且資金管道還分散於農業部、國家海洋暨大氣總署(NOAA)等機構。

川普政府現在更削減與氣候變遷、災害應變相關的計畫，聯邦能否持續支援存疑。川普5月提案削減印第安事務局的部落自治與社區計畫6.17億元的預算，但未說明哪些計畫會被砍。川普亦停止批准州與部落提出的減災資金(hazard mitigation funding)申請，這些資金通常會隨重大災害援助一同提供。

甚至是評估氣候影響所需的資料也面臨風險，川普政府已將氣候變遷相關的資訊自政府網站移除，還解雇了負責撰寫國家氣候評估報告(National Climate Assessment)的科學家。

阿拉斯加有144個原住民社區面臨侵蝕、洪水、永凍土融化等威脅。（美聯社）
阿拉斯加有144個原住民社區面臨侵蝕、洪水、永凍土融化等威脅。（美聯社）

原住民 川普 氣候變遷

上一則

首例… 加州檢察官用AI寫起訴書出錯 導致冤案惹議

下一則

不用成盤中餐 漸多美國人領養火雞成風潮

延伸閱讀

川普執政近一年 美前官員：中國各方面都比一年前更好

川普執政近一年 美前官員：中國各方面都比一年前更好
微調28點和平計畫 川普：已派特使與俄烏見面

微調28點和平計畫 川普：已派特使與俄烏見面
澤倫斯基願與川普討論和談 促西方簽署駐軍備忘錄

澤倫斯基願與川普討論和談 促西方簽署駐軍備忘錄
賴清德投書華郵：感謝川普、承諾大幅增國防預算

賴清德投書華郵：感謝川普、承諾大幅增國防預算

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境