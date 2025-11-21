怕凍薪+憂裁員 上班族多重兼職增加收入 培養不同技能

許多薪水族紛紛跳出傳統職業限制，開始兼職以增加收入。示意圖。 (美聯社)

經濟前景混沌不明，許多薪水族紛紛跳出傳統職業限制，開始兼職，從事第二份、甚至第三份兼職以增加收入，為萬一失業後生活提供更多保障。

據美聯社報導，29歲的凱特 琳·庫西克(Katelyn Cusick)全職工作是視覺陳列師，由於薪資數年未調漲，因此每周利用10至15小時為德國品牌製鞋公司管理社群媒體 ，同時在Etsy網路商店出售個人畫作，庫西克坦言：「每天都感覺像新的一天，這就是我開始做副業的最終原因，我只想換換口味，我不想每天都做同樣的事。」

教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)社會學家拉文內爾(Alexandrea Ravenelle)指出：「薪資停滯不前，通膨加劇，生活成本整體上漲，甚至超過通膨指標，大家紛紛尋求增加收入、為自己增加保障方法。」

甚至有勞工打造「組合式職業」，從事各種不同工作、培養不同技能，就像庫西克靠著兼職提升社群媒體行銷技能，塔夫茨大學德比創業中心(Derby Entrepreneurship Center at Tufts University)主任陳伊萊(Elaine Chen，音譯)指出：「有人會根據個人技能和興趣發展多項副業，透過多元化收入，實現財務自由。」並建議發展副業最好與個人興趣有關：「你必須熱愛它，一般而言，這是你真正有熱情的事。」

31歲曾飽受精神分裂障礙折磨的懷特(Josie White)獲得有效治療後，在鹽湖城(Salt Lake City)非營利組織「遊民庇護所」(Shelter the Homeless)擔任全職募款人，過去一年十場演講分享與精神疾病抗爭經歷，其中四場收費；她說：「最終目標是報酬，現在我正為此努力奮鬥，情況開始好轉了。」

還有紐約州 雪城(Syracuse)39歲居民里特(Tom Ritter)失去正職工作後，為配送平台Instacart和Spark送貨的兼差收入更加重要，並坦言：「即使每個月多賺數百元也是意義重大，現在依然如此。」

不過拉文內爾以「兼職平台莊家永遠是贏家」為由，呼籲勞工切勿過度依賴兼差收入：「以為在家工作、在廚房種植微型蔬菜再賣給高檔餐廳，每個月就可賺幾千元，不！真正賺錢的是那些賣給你植物生長燈並提供課程的人。」