去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

哈佛華裔學者的研究曾救罕病女孩一命 如今經費被聯邦取消

編譯陳韻涵／綜合報導
哈佛大學化學生物學系教授劉如謙指出，經費供應不穩定讓他難以留住人才。(取自哈佛大學官網)
聯邦補助大學的研究經費因政治爭議岌岌可危，而這筆經費對部分患者而言堪稱「救命錢」。

「哥倫比亞廣播公司新聞」報導，艾麗莎．塔普利(Alyssa Tapley)13歲時被診斷出罕見的白血病，她曾接受化療與骨髓移植卻都無助改善病情，醫師甚至準備為她安排臨終關懷服務。

就在許多醫師束手無策並準備放棄塔普利之際，一名醫師讀到哈佛大學化學生物學系教授劉如謙(David Liu)的基因編輯研究，該研究獲得聯邦政府資助，而塔普利成為全球首位接受該實驗療法的病患。

如今16歲的塔普利已痊癒，她讚嘆「研究的力量令人驚嘆，人們只要擁有足夠資源，就能創造出驚人成就」。

然而，拯救她的這筆大學研究聯邦補助款，卻面臨前所未有的政治風暴。川普政府指控多所名校縱容校園內的反猶主義與自由派偏見，要求校方配合政治議程，否則就砍聯邦補助。

哈佛4月拒絕聯邦政府提出的監管措施後，白宮凍結逾20億元經費，其中多與醫學及科學研究相關。

聯邦補助大學的研究經費因政治爭議岌岌可危，而這筆經費對部分患者而言堪稱「救命錢」...
資金中斷讓許多科學家陷入困境，劉如謙指出，經費供應不穩定讓他難以留住人才，而他的團隊所開發的基因編輯工具，可望幫助全球數億罹患遺傳疾病的患者。

她找到乳癌最早的癌前病變 補助卻中斷

哈佛醫學院路德維希中心(Ludwig Center)主任布魯格(Joan Brugge)去年失去兩項總額逾百萬元的聯邦補助，當時她的團隊剛找到乳癌最早的癌前病變。

在過去50年的研究生涯中，布魯格屢次在激烈競爭中脫穎而出，申請到許多項聯邦補助，過往研究協助揭示癌症形成及其抗藥性的機制，並研發創新療法；她從沒想過研究會因為非學術的原因終止，如今只能四處募款挹注研究。

向來批評哈佛存在自由主義偏見的哈佛心理學教授平克(Steven Pinker)也認為，川普政府的手段會鑄下大錯，強調大學研究顯著改善民眾生活，質疑聯邦刪補助的合理性。

另外，哈佛大學韋斯研究所(Wyss Institute)創所主任英格伯(Don Ingber)也指出，研究補助是科學家透過激烈競爭取得的成果，直言「在美國扼殺科學創新，只會讓中國等對手迎頭趕上」。

哈佛在聯邦經費遭刪減後，以「學術自由」為由提告，聯邦法院9月裁定川普政府凍結撥款違法，指白宮利用反猶主義指控作為意識形態攻擊的藉口，命令聯邦政府恢復撥款；川普政府矢言上訴，但部分資金已重啟核發。

