運動傷害頻傳 人工草皮場堪憂 恐提高韌帶撕裂、腳踝扭傷等風險

土耳沙奧克拉荷馬大學足球場的人造草皮。業者長年向地方政府和學校董事會宣稱其場地可節省維護成本，同時鼓勵青少年參與運動。但愈來愈多青少年和運動員在人工草皮活動時受傷。(美聯社)

愈來愈多青少年在運動場及遊樂場鋪設的人工草皮活動時受傷，令使用者及家長對其安全性與化學成分可能對人體健康造成的影響心生憂慮。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，麻州 烏克斯布里奇(Uxbridge)高中學生娜塔莉‧席爾瓦(Natalie Silva)原本計畫在大學繼續踢足球，但她一年前比賽時右膝的傷勢至今未痊癒。

席爾瓦回憶，當時她在比賽中與對方球員相撞摔倒，明顯聽到膝蓋「啪」的一聲，而她的鞋釘卡進球場上的人工草皮。

她說：「那是一場在客場室內場地的比賽，人工草皮直接鋪在水泥地上。如果是天然草皮，會有更好的緩衝效果。」

席爾瓦接受治療後，醫生指出，她當時所穿的球鞋是設計給天然草地使用，不適合在人工草皮上活動。席爾瓦因此認定，自己受傷與人工草皮有直接關係。

價值數十億元的人造草皮產業，長年向地方政府和學校董事會宣稱其場地可節省維護成本，同時鼓勵青少年參與運動。

美國各地的學校與公園每年新設數百個人工草皮運動場，然而，議員、學校董事會成員、家長及學生對於人工草皮的安全性爭論不斷。

職業美式足球員協會(NFL Players Association)、物理治療師及其他臨床專家指出，人工草皮可能提高韌帶撕裂、腳踝扭傷等運動傷害的風險。

HIDEF物理治療創辦人史密斯(Zach Smith)指出，「人工草皮場地常見的傷害包括前十字韌帶撕裂與腳踝扭傷，天然草皮抓地力更佳、摩擦力更大，雖然人工草皮有助部分運動表現，但相對更容易傷害關節。」

此外，外界也關注人工草皮可能含有「全氟/多氟烷基物質」(PFAS)，俗稱「永久性化學物質」，會長期存在環境中並對人體健康構成威脅。

波士頓與康乃狄克州 韋斯特波特鎮(Westport)已禁止使用含再生輪胎回收橡膠製成的人工草皮；佛蒙特州通過類似禁令，加州 則推翻先前的禁止政策，改由地方社區自行決定是否實施。