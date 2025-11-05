新墨州化石證明：小行星撞地球前 恐龍在北美仍興盛

研究員在新墨西哥州西北部的聖胡安盆地採集古地磁樣本。(美聯社)

科學家針對一個問題，一直爭論不休，那就是：6600萬年前小行星撞擊地球導致物種大規模滅絕前，恐龍 是否便已開始衰退？德州 私立研究型大學貝勒大學(Baylor University)公布最新研究稱，證據顯示，直到小行星撞地球前，恐龍在北美洲依舊繁榮興盛。但是有專家認為，這只是一個地點發現的證據，不足以代表當時整個北美洲或全球情況。

這項最新研究10月23日於「科學」(Science)期刊發表。

研究的聯合作者培畢(Daniel Peppe)身兼貝勒大學古生物學家，他說，恐龍種類繁多，如今世人已知道，恐龍突然滅絕之前，曾存在非常獨特的群體。

新公布研究所引述的證據，來自新墨西哥州 北部柯特蘭組(Kirtland Formation)地層分析。100年來，已知該地層含有有趣的恐龍化石。

科學家如今指出，這些化石及其周圍岩石可追溯到小行星撞擊地球前約40萬年，在地質年代上是很短的時間間隔。專家們通常藉由分析砂岩中火山玻璃的小顆粒，以及研究岩層泥岩中磁性礦物的方向來斷定化石年代。

培畢表示，研究結果顯示，這裡沉積的動物化石必定生活在白堊紀(Cretaceous)末期，也就是恐龍的最後一個世代。白堊紀是地質年代中生代最後的時期，始於1.45億年前至6600萬年前大滅絕事件。

培畢進一步指出，在新墨西哥州發現的恐龍物種與先前在蒙大拿州一地點發現並被判定屬於同一時期恐龍物種之間存有差異，其差異與恐龍當時正在衰落的觀點相左。

先前在新墨西哥州遺址發現的化石包括暴龍(Tyrannosaurus rex，體型龐大且有長頸)以及類似三角龍(Triceratops)的帶角草食性恐龍。

不過未參與這項研究的科學家提醒，單一地點發現的證據不足以代表更廣泛的趨勢。

布里斯托大學(University of Bristol)古生物學家本頓(Mike Benton)並未參與這項研究，他說，有關在新墨西哥州倖存的晚期恐龍新證據令人振奮，但他補充，這只是一個地點，並不能完整代表當時北美、乃至全世界恐龍群的複雜性。

這項研究的共同作者弗林(Andrew Flynn)是新墨西哥州立大學(New Mexico State University)古生物學家，他表示，科學家在各大洲都發現恐龍化石，但要準確測定其所屬年代是一項挑戰，像「碳」這種容易測定年代的物質在化石中無法保存，科學家必須尋找周圍岩石中具特定特徵的物質才能確定年代。