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年薪15萬工程師「被AI淘汰」淪落住拖車、靠外送餬口

編譯中心／綜合報導
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聘用經理現在利用AI篩選履歷表，30%甚至使用AI輔助面談。圖為一名在家工作的軟體工程師。（美聯社）
聘用經理現在利用AI篩選履歷表，30%甚至使用AI輔助面談。圖為一名在家工作的軟體工程師。（美聯社）

42歲的肖恩（Shawn K）曾是一間元宇宙（metaverse）公司的軟體工程師，年薪15萬元，但他去年因為AI而被裁員，現在的他四處投履歷卻等不到面試機會，只能住在旅行拖車中靠送外賣和變賣家當勉強餬口，不過他不因此憎恨AI，還稱自己是「AI極端主義者」。

財星雜誌（Fortune）報導，肖恩曾兩度失業，一次是在2008年金融危機，第二次是在新冠疫情期間，但他過沒幾個月就找到新工作。不過他去年4月被解雇時，了解到這次不同，AI在科技領域的革命活生生在他眼前上演，他不是被別人踢出行業之外，而是被AI逼走。

肖恩這次失業後投出超過800次履歷，但只獲得不到10次的面試機會，更糟的是其中有幾次的面試官還是AI；肖恩覺得自己完全不被看見，「沒看到任何人就被篩掉了」，他認為這是「社會和經濟災難浪潮」的開始，「大取代」已經展開了。

肖恩從年薪15萬元的軟體工程師，變成靠DoorDash外送維生的無業人士。（示意...
肖恩從年薪15萬元的軟體工程師，變成靠DoorDash外送維生的無業人士。（示意圖，美聯社）

如今的肖恩從年薪15萬元的軟體工程師，變成住在紐約州中部一台拖車中，靠DoorDash外送維生的無業人士，他也會在網路上拍賣一些家具和用品，例如他的筆電，但這樣也只有增加幾百元的收入，他曾想過重回校園攻讀科技相關領域的文憑或是考商業卡車駕照，但因成本太高而作罷。

雖然勞動統計局指出，軟體工程是成長最快的領域之一，但肖恩的遭遇可能會愈來愈普遍。人工智慧公司Anthropic的執行長阿莫迪（Dario Amodei）今年初表示，一年後，世界上所有的程式編碼都是AI寫的。

肖恩的經驗也反映雇用做法產生大改變。根據履歷表網站Resume Genius的調查，48%的聘用經理現在利用AI篩選履歷表，30%甚至使用AI輔助面談。在Z世代的聘用經理當中，逾半稱自己看履歷表前，先用AI篩選。

雖然已待業超過一年，但肖恩沒有失去希望，也沒有對AI感到憤怒，不過他對企業為了省錢而選擇AI而非專業人才感到沮喪，他認為問題在於人們還用舊思維思考：若有一名開發者可以完成10個開發者的工作，那就裁掉九人留下一人，而不是組成10人的開發者團隊，矢志要做到過去1000倍的工作量。

AI 疫情 紐約州

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