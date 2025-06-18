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「死亡時鐘」用AI預測壽命 告訴你可以活到幾歲

編譯廖振堯／綜合報導
「死亡時鐘」應用程式的座右銘是：「了解你的日期，改變你的命運」。(取材自死亡時鐘公司官網)
「死亡時鐘」應用程式的座右銘是：「了解你的日期，改變你的命運」。(取材自死亡時鐘公司官網)

「壽命計算機」的概念已不新鮮，多年前便有簡陋粗略的網路小工具供人使用。如今人工智慧(AI)興起，一家名為「死亡時鐘」(Death Clock)的新創公司便結合這項熱門技術，以1200多項預期壽命研究進行訓練、佐以用戶資料，號稱能「個人化」地預測生命結束的那一天。

華盛頓郵報報導，「死亡時鐘」應用程式的座右銘是：「了解你的日期，改變你的命運」；雖然該應用程式的免責聲明稱其僅供娛樂，但它確實會檢視用戶的個人習慣，建議如何改變生活方式有助延長壽命。

華郵專欄作家佩卓(Steven Petrow)便敘述自身經驗，表示他近十年前在網路上做過一個陽春的測驗，只回答四個問題：出生日期、身體質量指數、吸菸狀況、心理健康狀況就有結果出爐，顯示他的壽命將在2031年走到盡頭。

佩卓試用「死亡時鐘」，回答更詳盡的29個問題，包括每天坐著的時間、每晚是否至少睡七個小時、是否做過推薦的癌症篩檢，最後顯示他將於2042年4月17日去世，享壽84歲。佩卓也得知，他最有可能的死因依次為睡眠障礙、心血管疾病、癌症。他表示，他知道心臟病和癌症是美國的兩大殺手，但不知道睡眠問題的危害竟如此之大。

死亡時鐘創辦人兼執行長弗蘭森(Brent Franson)談到了這款程式的真正價值，是能讓人們更深刻地理解自己的生活方式，以及怎麼改變來影響預期壽命。42歲的弗蘭森測試結果為78歲離世，與美國白人男性的平均相同。他自我檢視認為還算健康，有運動、飲食不錯、基本上不喝酒，但他的糖化血色素(A1c)、膽固醇、血壓都偏高，這表明心臟健康可能是個問題。

佩卓則發現，若多吃蔬果、睡眠品質更好、多運動，他的壽命還能延長5年到89歲。但人們不是早就知道運動和蔬果有益、抽菸有害嗎？的確，但看到各種因素詳細列出的感受更為強烈。

紐約大學生物倫理學家卡普蘭(Arthur Caplan)提醒，許多其他因素也會影響壽命，像是基因。「大部分的時間中，決定生命長短的是父母的收入、教育程度、你是否有工作、是否住在汙染嚴重的工廠下游。」這些因素大多是無法改變的，所以死亡時鐘不會詢問；弗蘭森說，他的應用程式重點在於「人們可以改變的事情」。

「死亡時鐘」應用程式號稱能讓人們更深刻地理解自己的生活方式，以及怎麼改變來影響預...
「死亡時鐘」應用程式號稱能讓人們更深刻地理解自己的生活方式，以及怎麼改變來影響預期壽命，例如多吃蔬果、改善睡眠品質、多運動等。（路透）

癌症 心臟病 華郵

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