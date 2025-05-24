帶行動電源搭機 留意規定避免被沒收

行動電源是航空旅客隨身行李中最常見的物品之一，最近愈來愈多的旅客反映通關時被安檢人員要求從行李中取出行動電源，有時甚至當場沒收。(美聯社)

小巧輕便的行動電源 (power bank)是航空旅客隨身行李中最常見的物品之一，它不會觸發任何明顯警報，多年來一直未引起注意；但最近愈來愈多的旅客反映，通關時安檢人員會從行李中取出行動電源，有時甚至當場沒收。

雅虎 生活網站報導，雖然這項設備並未被明令禁止，卻有嚴格的規定，旅客忽視的結果是，導致在機場浪費時間，甚至損失行動電源。根據運輸安全管理局(TSA)規定，行動電源及備用鋰電池絕不能放入託運行李中，在隨身行李中，它們被允許攜帶，但必須符合特定要求。例如：

1.電池的電量必須低於100瓦時(watt-hour，Wh)，除非航空公司明確允許。

2.行動電源必須有清晰可見的標籤，顯示其瓦時規格。

3.未標註、超大或可疑的行動電源有被沒收的風險。

4.攜帶多台裝置可能招來額外的安檢。

許多人並不知道這些技術上的限制，網路銷售的充電器常未明確列出瓦時規格，部分甚至完全缺乏標示；如果TSA工作人員無法確定電池容量，可能會當場沒收。

網友在社群媒體 上的貼文顯示，愈來愈多乘客因攜帶先前可順利過關的行動電源而被攔下，不同機場的執法可能有所不同，但隨著夏季旅行高峰期的到來，工作人員可能面臨嚴格執行規定的壓力。

不僅行動電源受到關注，USB打火機、加熱外套及部分筆記型電腦充電盒也因內建電池而引發擔憂。

可採取的應對措施：

1.選擇電量低於100Wh且明確標註規格的行動電源。

2.購買符合TSA規格的知名品牌。

3.勿將行動電源放入託運行李中。

4.盡量減少攜帶電池供電的物品，避免引來額外安檢。