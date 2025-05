白宮亞裔廚師 為總統烹調美味 新書解鎖東西方飲食交流

白宮歷史協會出版著作「迎合總統口味的烹飪:白宮歷史上的亞裔廚師」,介紹從老羅斯福總統到川普、總共37位來自中國、日本、菲律賓、韓國、泰國等地的亞裔廚師。(自宮歷史協會)

曾撰書探索非裔美國人飲食歷史而兩度榮獲「美食界奧斯卡」詹姆斯比爾德獎(James Beard Award)的飲食作家米勒(Adrian Miller),無意間發現一本著作,是曾擔任總統大廚的亞裔 廚師關立平(Lee-Ping Quan,音譯)的回憶錄,裡頭記述他在總統遊艇五月花號(USS Mayflower)服役、為總統烹飪的過往,更記錄了400道食譜 ,除了一窺當時東西方飲食的交融,也能研究其他亞裔廚師的經歷。

關立平回憶錄 揭開祕辛

華盛頓郵報報導,關立平的著作「總統的口味:前總統管家關立平於五月花號遊艇的回憶錄和食譜」(To a President's Taste: Being the Reminiscences and Recipes of Lee Ping Quan, Ex-President's Steward on the Presidential Yacht, U.S.S. Mayflower)出版於1939年。米勒2015年時其實是在圖書館尋找白宮 的非裔廚師資料,無意間發現關立平的書,後來便與台裔美籍廚師張黛博拉(Deborah Chang)重編、合著新書「迎合總統口味的烹飪:白宮歷史上的亞裔廚師」(Cooking to the President's Taste: Asian Heritage Chefs in White House History)。

關立平生於1891年、中國廣東,14歲時便加入海軍,在當時美軍控制的菲律賓甲米地海軍基地(Naval Base of Cavite)服役,後來轉到貝瑞號驅逐艦(USS Barry),並在一戰期間出航。他憑著一手好廚藝被任命為侍應兵,最後引起哈丁總統(Warren G. Harding)的注意,任命他到五月花號遊艇當大廚;從1922年到1929年,關立平在船上工作了八年,也為繼任總統柯立芝(Calvin Coolidge)烹飪。

中式口味帶入菜 留下食譜

米勒的研究最終使他找到了從老羅斯福總統(Theodore Roosevelt Jr.)到川普、總共37位來自中國、日本、菲律賓、南韓、泰國等地的亞裔廚師,他們都能把家鄉的獨特手法融入經典美國菜中,包括炸蝦、柯立芝夫人喜愛的雞肉炒麵、蘋果餡餅。這些亞裔廚師服務總統的起頭,則與殖民主義息息相關。

米勒指出,1898年美西戰爭爆發後,美國掌控大片太平洋地區,海軍也加強菲律賓駐軍;關立平這種居住在鄰近地區的亞裔人士常常決定加入海軍,許多人會在負責給官兵提供餐食、種族隔離的坎事兵團(Messman Branch)找到機會,循此道一路到總統身邊服務。不過一開始亞洲口味並不受歡迎,如1902年出版的海軍食譜中一道亞洲菜也沒有,但到20年代人們愈來愈能接受,出現牛雜和羊肉咖哩等食譜。

雖然關立平並非唯一的亞裔廚師,卻是少數記下食譜的人,且將中式口味帶入菜餚,比如在蝦仁沙拉中加入少許辣椒、在蒸魚淋上米酒醬油,以及他稱之為「康復期雞湯」的雞肉粥。在他的書中,有一整章的食譜專門介紹純中國菜。

奉中國菜為圭臬 玩創意

張黛博拉表示,關立平奉中國菜為圭臬。她測試了書中的60道食譜,大部分都是出自關立平的巧思,「這些根本不是西化食譜,都是中國菜」,指出就算是常被認為中國廚師迎合美國人口味而發明的李鴻章雜碎(chop suey),本質上也是中式炒菜。張黛博拉的難題是這些食譜沒有精確原料名稱或計量,如名為「柯立芝夫人最愛的雜碎」食譜用了「中國豆類」,可能是毛豆、豆芽或四季豆,張黛博拉最後用的是蠶豆。

米勒最喜歡的故事之一是胡佛總統(Herbert Clark Hoover)為節省成本、決定退役五月花號遊艇時關立平的反應。當時關立平已經退役,但仍會烘焙蛋糕送給關係親密的柯立芝,當記者問是否也會送蛋糕給胡佛時,關立平斬釘截鐵地說不會,「沒有五月花號就沒有蛋糕。」

傳柯立芝總統夫人喜歡吃雞肉炒麵和雜碎,華裔廚師關立平曾在五月花號遊艇上為柯立芝總統伉儷服務。圖為柯立芝夫婦1924年11月攝於白宮。(美聯社)

在關立平之前還有一名來自中國的廚師雷亞(Ah Loy,音譯),1905年8月監督他的廚師團隊在五月花號遊艇烹調一頓特別重要的午餐,因為當時的老羅斯福總統試圖調停日俄戰爭,在遊艇展開第一次外交談判。雷亞在多次外交任務中服務四位總統,多年後他接受報紙訪問時承認,他藉那頓午餐參與了爭取和平的努力,當時「有點害怕」。