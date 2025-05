老歌比較動聽？因為憶起過往人生經歷

1964年2月披頭四合唱團首次登陸美國,在當時收視率最高綜藝節目「蘇利文秀」現場表演,瘋迷全美。他們的音樂至今仍被許多人奉為搖滾經典。(美聯社)

年輕時聽過的老歌真的比較好聽嗎?還是頭腦造成的錯覺?

有線電視新聞網(CNN)社群媒體 製作人波爾森(Jemal Polson)說,每次當他聽到史努比狗狗(Snoop Dogg)的「Drop It Like It's Hot」、打倒男孩(Fall Out Boy)的「Dance, Dance」以及關史蒂芬妮(Gwen Stefani)的「Hollaback Girl」等歌曲,就會想起各種往日景象,包括初戀、高中時代的波折,以及跟父母同住的人生起伏。

波爾森說,最近幾年也開始喜歡新生代藝人例如蜜桃貓朵佳(Doja Cat)、利爾納斯X(Lil Nas X)、莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter),但2000年代的歌曲永遠在腦海與心理保留特殊地位,不料年輕同事卻說「2008年到2016年之間的歌曲才是一流的」,喜歡的藝人則是梅根 崔娜(Meghan Trainor)、「1世代」(One Direction)、惡女凱莎(Kesha)等。

不同世代的人對於音樂有不同偏好,很難說誰的品味高或低?紐約大學(New York University)音樂心理學家瑞塔‧艾洛(Rita Aiello)表示,並不是年輕時期聽到的音樂真的比較好,而是音樂誘發了非常強烈的情緒。她說,年輕時期最喜歡的兩首歌是披頭四樂團(Beatles)的「Yesterday」與芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)的「People」,「音樂是力量強大的提示,讓我們想起曾經經歷的人生」。

南加大 (University of Southern California)音樂教授庫提塔(Robert Cutietta)說,音樂是有連貫性的,人們欣賞了藝術作品之後就離開,但音樂卻永遠存在於頭腦的情節記憶(episodic memory)部位。庫提塔表示,音樂是一個人的自我認同,每個人成長過程都經歷許多,在這些年之間則與音樂產生聯結。