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老歌比較動聽？因為憶起過往人生經歷

記者顏伶如／綜合報導
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1964年2月披頭四合唱團首次登陸美國，在當時收視率最高綜藝節目「蘇利文秀」現場表演，瘋迷全美。他們的音樂至今仍被許多人奉為搖滾經典。(美聯社)
1964年2月披頭四合唱團首次登陸美國，在當時收視率最高綜藝節目「蘇利文秀」現場表演，瘋迷全美。他們的音樂至今仍被許多人奉為搖滾經典。(美聯社)

年輕時聽過的老歌真的比較好聽嗎？還是頭腦造成的錯覺？

有線電視新聞網(CNN)社群媒體製作人波爾森(Jemal Polson)說，每次當他聽到史努比狗狗(Snoop Dogg)的「Drop It Like It's Hot」、打倒男孩(Fall Out Boy)的「Dance, Dance」以及關史蒂芬妮(Gwen Stefani)的「Hollaback Girl」等歌曲，就會想起各種往日景象，包括初戀、高中時代的波折，以及跟父母同住的人生起伏。

波爾森說，最近幾年也開始喜歡新生代藝人例如蜜桃貓朵佳(Doja Cat)、利爾納斯X(Lil Nas X)、莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)，但2000年代的歌曲永遠在腦海與心理保留特殊地位，不料年輕同事卻說「2008年到2016年之間的歌曲才是一流的」，喜歡的藝人則是梅根崔娜(Meghan Trainor)、「1世代」(One Direction)、惡女凱莎(Kesha)等。

不同世代的人對於音樂有不同偏好，很難說誰的品味高或低？紐約大學(New York University)音樂心理學家瑞塔‧艾洛(Rita Aiello)表示，並不是年輕時期聽到的音樂真的比較好，而是音樂誘發了非常強烈的情緒。她說，年輕時期最喜歡的兩首歌是披頭四樂團(Beatles)的「Yesterday」與芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)的「People」，「音樂是力量強大的提示，讓我們想起曾經經歷的人生」。

南加大(University of Southern California)音樂教授庫提塔(Robert Cutietta)說，音樂是有連貫性的，人們欣賞了藝術作品之後就離開，但音樂卻永遠存在於頭腦的情節記憶(episodic memory)部位。庫提塔表示，音樂是一個人的自我認同，每個人成長過程都經歷許多，在這些年之間則與音樂產生聯結。

CNN分析，由於音樂與自我認同密切相關，隨著歲月增長，對於現今音樂的喜愛程度，就變得不如對老歌的喜愛，音樂留下的情緒印象是一輩子的。

2010年代爆紅的1世代合唱團，是許多千禧世代心目中的天團。(美聯社)
2010年代爆紅的1世代合唱團，是許多千禧世代心目中的天團。(美聯社)

南加大 社群媒體 梅根

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