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讓健保計畫「付費」送健康食品 單親媽創業年收5500萬

編譯尤寶琪／綜合報導
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泰納-多切創辦FarmboxRx公司，透過醫療保險計劃，向食品荒漠中的低收入民眾提供健康食品。（取材自FarmboxRx公司官網）
泰納-多切創辦FarmboxRx公司，透過醫療保險計劃，向食品荒漠中的低收入民眾提供健康食品。（取材自FarmboxRx公司官網）

艾什莉．泰納-多切(Ashley Tyrner-Dolce)很清楚，努力為家人購買健康食品有多困難。

十多年前，她還是一位得依靠糧食券和俗稱白卡的醫療補助計畫(Medicaid)生活的單親媽媽；如今，泰納-多切成了FarmboxRx的創始人兼執行長，而該公司的宗旨，是要透過醫療保險計畫，向食品荒漠（food desert)中的低收入民眾提供健康食品。食品荒漠是指難以購得平價或高品質新鮮食物的都會區。

健康食物送進食品荒漠

根據CNBC Make It審查的文件，去年這項訂購式業務，帶來了5500萬元的營收，並與80多種不同的健保計畫合作。使用者可以免費使用FarmboxRx，作為一種預防性醫療保健的方式，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)、白卡和其他保險業者會支付食品雜貨配送費用。

泰納-多切指出，公司是在2022年開始盈利。

泰納-多切和她剛出生的女兒，在2011年從亞利桑納州搬到了紐約，尋求新的開始。但她指出，住在紐約並不如想像中的光鮮，她借住朋友家，靠政府救濟取得食物，並得搭乘地鐵去買菜。

泰納-多切一年後，在25歲時於時尚產業找到了一份業務經理的職位，脫離對糧食券的依賴；透納-多切表示，她的生活狀況在接下來的幾年有所改善，但得搭地鐵買菜的情況則始終不變。她說，找到價格實惠且健康的食物很困難，獨自拖著沉重的購物袋回家也很辛苦。

泰納-多切在2014年辭去公司工作，成立了FarmboxRx。她把存了三年、原計畫用於買房的積蓄，用來支付品牌、行銷、倉庫和法律費用等啟動成本；同時，她還削減了個人開支，與女兒搬進了一間一房的小公寓，並同時在eBay上轉售玩具以賺取額外的現金。

讓健保計畫支付費用

FarmboxRx最初提供直接面向消費者的服務，在顧客訂購後，就可以在自家門口收到新鮮的農產品。泰納-多切希望找到能讓健保計畫支付費用的方法，但投資者一開始並不認同她的想法，但是她堅持己見，連絡數十個健保計畫，到2022年終於爭取到與足夠的健保計畫合作，就不再直接賣給消費者。

現年41歲的泰納-多切指出：「每個投資人都想把我們的產品變成食材自煮包（meal kit)。但我不接受失敗。我喜歡說我自己是頭犀牛，我無法轉身回頭，我必須勇往直前。」

泰納-多切帶著女兒剛落腳紐約時，靠政府救濟，並得搭乘地鐵去買菜。圖為通勤者擠滿紐...
泰納-多切帶著女兒剛落腳紐約時，靠政府救濟，並得搭乘地鐵去買菜。圖為通勤者擠滿紐約地鐵站的樓梯。（美聯社）

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