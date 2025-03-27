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食物銀行獲4萬磅活魚 抓捕、加工成難題

編譯尤寶琪／綜合報導
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養殖場兩名員工在水池幫忙圍捕要捐給食物銀行的鮭魚。（美聯社）
養殖場兩名員工在水池幫忙圍捕要捐給食物銀行的鮭魚。（美聯社）

紐約一家食物銀行，在2月收到了一大筆新鮮漁獲捐贈，但有個附加條件。

LocalCoho是一家位於紐約州北部小城奧本(Auburn)的鮭魚養殖場，不過即將關閉。LocalCoho想向紐約中部食物銀行捐贈4萬磅的鮭魚；這筆捐贈，預計可為數千個家庭提供優質蛋白質。

但問題是，這些鮭魚仍然活在養殖場的室內水箱中；他們得想辦法先將1萬3000條鮭魚從水中撈起來，然後將它們加工成冷凍魚片，分發給地區食品分發站。

而且他們需要在這家養殖場2月7日關門前，盡快採取行動。

LocalCoho是一家嘗試循環水永續鮭魚養殖系統的新創公司。該公司位於雪城(Syracuse)西部的工廠，一直在向包括曼哈頓的高級壽司餐廳等批發商和零售商供應鮭魚；該公司的目標，是要在全國各地打造區域養殖場。

但公司表示，他們籌集不到足夠的資金來實現擴張和獲利，公司因此在1月底決定畫下句點。

眼見該公司即將關閉，養殖場經理克拉馬西克(Adam Kramarsyck)表示，他們不希望魚被浪費或最終被用作生物燃料。公司因此決定向外尋求協助，看看是否能將這些活魚捐贈為食物。

不過，LocalCoho每周只能手動加工約600條鮭魚，但他們只剩下不到一個月的時間，要將水箱中數倍的魚量給處理掉。食物銀行因此介入協助處理。

食物銀行招募了42名志工來幫忙；當地一家擁有冷藏卡車的企業Brown Carbonic，則提出將魚免費運送到一個小時車程外、位於羅徹斯特(Rochester)的加工廠。

在志工的協助下，食物銀行的團隊成功在幾周內就將水箱給清空，並將數噸的冷藏鮭魚運往加工廠。

「我們其實只有幾周的時間來完成這項工作，的確讓我們感到有點緊張和焦慮，」食物銀行營運長麥克馬納斯(Brian McManus)表示，「但我知道我們有這個意願，我知道我們有這方面的專家。」

食物銀行志工柯勒數算撈上來的鮭魚。（美聯社）
食物銀行志工柯勒數算撈上來的鮭魚。（美聯社）

鮭魚 紐約州 曼哈頓

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