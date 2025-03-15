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巨大風暴系統橫跨全美 影響上億人 威脅到周末

記者胡玉立／綜合報導
14日起橫跨全美的巨大風暴系統將在逾1億人口地區引發極端天氣。圖為加州畢柯立維拉13日出現龍捲風，導致一棵松樹倒塌。(美聯社)
14日起橫跨全美的巨大風暴系統將在逾1億人口地區引發極端天氣。圖為加州畢柯立維拉13日出現龍捲風，導致一棵松樹倒塌。(美聯社)

國家氣象局預測，14日起橫跨全美的巨大風暴系統將在逾1億人口地區引發極端天氣；在密西西比河谷引發龍捲風，在北部平原引發暴風雪，在德州奧克拉荷馬州引發乾燥強風，導致野火風險，並使大卡車在高速公路翻覆；預計從加拿大邊境到德州出現的強風時速可能高達80哩。嚴重風暴威脅將持續到周末。

氣象預報員表示，15日在密西西比州和阿拉巴馬州很可能出現龍捲風和破壞性強風。16日豪雨可能會在東岸部分地區引發洪水。

氣象專家指出，3月出現此類極端天氣並非罕見，風暴系統在寒冷地區產生大雪和暴風雪，在溫暖地區產生強烈雷暴和龍捲風。奧克拉荷馬州諾曼市氣象局風暴預報中心邦廷(Bill)表示：「這場風暴的獨特之處在於其規模大、強度高，將在非常大的區域產生重大影響。」

該風暴系統14日為加州中部海岸帶來降雨；國家氣象局證實有龍捲風襲擊洛杉磯東部，風暴系統已導致當地出現洪水。風暴預報中心表示，14日快速移動的風暴可能引發龍捲風和棒球大小的冰雹。但最大威脅來自威力接近颶風的直線風，部分陣風可能達到時速100哩。

預報員表示，風險最高的地區是密蘇里州東部、伊利諾州大部分地區以及愛荷華州、肯塔基州、田納西州、阿肯色州和密西西比州部分地區。從威斯康辛州麥迪遜到阿拉巴馬州伯明翰，約有4700萬人面臨風暴可能增強為中度的嚴重威脅。

邦廷同時表示，「我們擔心南部地區會出現破壞性強烈的龍捲風」。

阿拉巴馬州長艾維(Kay Ivey)14日已宣布全州進入緊急狀態，敦促州民在夜間和周末保持警惕。

氣象部門表示，堪薩斯州、奧克拉荷馬州、密蘇里州和阿肯色州部分地區可能出現乾雷暴，再加上降雨量極小，雷擊可能會引發火災，增加火災風險。德州245個郡已有超過一半實施禁火令。

奧克拉荷馬州 龍捲風 德州

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