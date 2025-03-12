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研究老化20年 養生達人每天散步、吃魚肉

編譯徐薏茹／綜合報導
52歲的獸醫流行病學家史蒂芬妮·范恩沃森研究慢性病和老化疾病長達20年。(取自領英網站)
52歲的獸醫流行病學家史蒂芬妮·范恩沃森研究慢性病和老化疾病長達20年。(取自領英網站)

52歲的獸醫流行病學者史蒂芬妮·范恩-沃森(Stephanie Venn-Watson)因研究海豚老化而轉向研究慢性病和老化疾病長達20年，她接受CNBC Make It採訪，分享她有助長壽的生活習慣。

范恩-沃森表示運動鍛鍊非常重要，她每日步行一至三哩，不僅有助於日常身心健康，對於長壽也是重要關鍵。她也做有氧運動和阻力運動。

再來是盡量攝取健康的飽和脂肪酸15烷酸(C15:0)，這也是90年來第一個被發現的必需脂肪酸。范恩-沃森主要透過食用來自草飼動物的起司產品補充C15:0，這類食品有高含量的C15:0。例如義大利綿羊起司pecorino的營養價值很高，含有C15:0，她也吃C15:0保健品。

減少攝取促發炎的食物，如紅肉，這類食物會引發身體和大腦的炎症，因此范恩-沃森雖不完全避吃紅肉，但她用魚肉來代替大部分的牛肉、豬肉和雞肉，幾乎每天吃。她也提醒正常飲食應該包括新鮮蔬果和堅果。

另外，范恩-沃森睡眠時間至少七個小時，儘管無法每天做到，但盡量保持，因為她夜晚入睡沒有困難，所以每天中午也會有30分鐘的午睡時間。

心理健康是保持大腦健康的關鍵，所以必須社交。范恩-沃森的心理健康主要藉由走路、午睡和健康的社交來維持。

找到熱愛的事物，讓自己生活有目標也很重要，而這通常與社交相關。無論是擔任孩子的教練，或是外出加入俱樂部，這不僅只是與人社交，也是融入讓你感到有目標的社群，你會感覺到身為群體的一份子，大家一起做的事可以比自己單獨所做的還要多。

總結下來，以下是范恩-沃森堅持的養生習慣

●身體：每天散步、運動，保持充足的睡眠，吃C15:0保健品，參與社交活動。

●大腦健康：限制紅肉等促發炎食品的攝取量，參與健康的社交活動。

●社交健康：讓職業關係自然發展成個人關係。

●日常飲食：以魚類、乳製品優先，盡量吃煮過的蔬菜和富含纖維的食品。

●媒體吸收：反覆閱讀曾在生命中的重要時刻帶來啟發的書籍。

魚類在范恩-沃森的飲食中占很高的比率。(路透)
魚類在范恩-沃森的飲食中占很高的比率。(路透)

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