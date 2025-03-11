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高齡27歲 全球最老駱馬令人放鬆 安撫慢性病童心靈

編譯徐薏茹／綜合報導
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駱馬Whitetop性格穩定，可以安靜接受病童撫摸，有助安撫情緒。 (美聯社)
駱馬Whitetop性格穩定，可以安靜接受病童撫摸，有助安撫情緒。 (美聯社)

全國房車競賽協會(NASCAR)在北卡羅來納州成立的一處營地裡，一頭名叫Whitetop的27歲駱馬(Llama) 每天陪伴慢性症病童，撫慰他們的心靈。牠最近締造了一項紀錄；金氏世界紀錄官方日前宣布，Whitetop打破另一頭駱馬Dalai Llama的紀錄，成為是全球最高齡的被圈養駱馬。

原紀錄保持者Dalai Llama生活在阿布奎基(Albuquerque)的QD農場，在牠27歲生日後不久，於2023年8月17日過世。根據丹佛動物園保育聯盟(Denver Zoo Conservation Alliance)的資訊，駱馬的平均壽命為15歲。

2006年Whitetop被捐贈給勝利營(Victory Junction)，該營區是由賽車手佩帝(Kyle Petty)與其家人創立，位於北卡的蘭德爾曼(Randleman)，專為患有癌症、腎臟病、心臟病、腦性麻痺、脊柱裂及各種身心障礙的病童服務，不收取任何費用。

Whitetop令人放鬆、貼心和善解人意的性格讓牠成為園區明星，病童撫摸牠時牠會靜靜地躺著，營區糧倉負責人比莉·戴維斯(Billie Davis)指出，這一互動能安撫孩子，並且給他們重要的「感覺輸入」(sensory input)體驗。

戴維斯說：「和牠互動時，牠真的能幫助營地成員敞開心扉，一開始牠可能有點嚇人，但一旦靠近牠，喜愛牠、摸摸牠，孩子們就會明白牠有多溫和。」

Whitetop的其中一個好朋友是小型高地牛Gus-Gus，Gus-Gus常常忘記Whitetop是一隻駱馬，總喜歡跳到牠身上，Whitetop喜歡在新鮮的木屑裡打滾，咀嚼溼透的苜蓿，牠還很喜歡拍自拍照。

戴維斯將Whitetop長壽的原因歸於優良的獸醫照護和運動，以及牠單純熱愛工作的心。

戴維斯表示，Whitetop晚年罹患關節炎，但除此之外非常健康，而唯一會讓牠不高興的，就是Gus-Gus和牠的另外兩個驢子好朋友Jed、Jethro不在牠身邊的時候。

27歲的駱馬Whitetop最近獲金氏世界紀錄頒發證書，確認為全球最高齡的被圈養...
27歲的駱馬Whitetop最近獲金氏世界紀錄頒發證書，確認為全球最高齡的被圈養駱馬。(美聯社)
駱馬Whitetop。(美聯社)
駱馬Whitetop。(美聯社)

北卡羅來納州 心臟病 癌症

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