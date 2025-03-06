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4成聯邦學貸欠款者未復繳 逾900萬人信用恐扣分

編譯廖振堯／綜合報導
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信用分數下降恐影響貸款申請，利率提高或申請被拒。（美聯社）
信用分數下降恐影響貸款申請，利率提高或申請被拒。（美聯社）

信評機構VantageScore分析政府數據，約有43%的聯邦學貸借款人尚未恢復還款(主要為25至50歲)，超過900萬人面臨信用分數大幅調降的風險，其中更達200萬人恐陷入次級貸款(subprime)狀態，進而影響其他貸款。

華爾街日報報導，新冠疫情期間拜登政府暫停聯邦學貸還款和計息的救濟措施，已於去年10月結束，90天內恢復還款的期限也已到期。並非所有借款人都面臨扣分風險，在背負學貸的4500萬人中，超過1100萬人準時還款，還有數百萬人正在申請失業人士或低收入戶的補助，雖然其中一些補助計畫正受法院審理。

借款人列舉了無法恢復還款的各種原因，包括不了解貸款狀況、貸款服務商(loan servicers，代表政府收款的公司)溝通不足，有人表示新冠疫情以來，帳單就被送到過時的家庭住址或電郵地址。信用分數高的人扣分幅度可能更大，信用報告公司TransUnion模擬結果指出，若超過780分且嚴重欠款，平均將下降129分；分數為600分或以下則可能下降16分。

加州護士加西亞(Shiloh Garcia)本月便被銀行通知信用分數從720降至620，她的房貸經紀人估計這個分數恐使她有意購入的新屋房貸每月多付400元。加西亞當時並未恢復學貸還款，因為她申請了「有價值的教育儲蓄計畫」(SAVE Plan)，這是根據收入降低償還金額的計畫，然而法院暫停並審查該計畫。看到分數下降後，加西亞打電話給她的貸款服務商Nelnet，該機構最終卻告訴她沒有SAVE申請紀錄。

馬修斯(Jack Matthews)本月也注意到分數從784降至620，導致他原本要在科羅拉多州買的新房現在必須要找共同擔保人，「首付都準備好了，但我沒有人可以擔保，也不知道要多久才能恢復到原來分數。」

除了個人不便，信用評分下降也可能在整體經濟產生連鎖反應。較低的分數意味著較低的信用卡額度、更高的利率，使逾期還款人更加難以買房或買車，這可能會拖累消費者支出，而消費者支出是美國經濟的重要引擎。

約有43%的聯邦學貸借款人尚未恢復還款，超過900萬人面臨信用分數大幅調降的風險...
約有43%的聯邦學貸借款人尚未恢復還款，超過900萬人面臨信用分數大幅調降的風險。示意圖，圖為達特茅斯學院的畢業生。（美聯社）

貸款 學貸 疫情

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