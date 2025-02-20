70%早餐三明治都夾蛋 愛吃餐館蛋料理可能助漲蛋價

民眾愛到餐館大啖煎蛋捲、炒蛋、墨西哥煎蛋等早餐蛋料理。圖為德州阿靈頓「早餐兄弟」餐廳的廚師皮爾烹製歐姆蛋。（美聯社）

持續的禽流感疫情 導致雞蛋 供應緊繃，價格也隨之上漲，今年1月美國雞蛋均價達到一打4.95元的歷史高點。但除了供應吃緊，民眾愛到餐館大啖煎蛋捲、炒蛋、墨西哥煎蛋等早餐蛋料理可能也是原因。

美聯社報導，農業部數據顯示美國人的雞蛋消費量連續50多年下降，2008年降至人均蛋製品消費量相當於247個新鮮雞蛋的最低點。但是隨著營養研究、企業行銷將雞蛋從「膽固醇炸彈」改確立為「廉價的蛋白質來源」，雞蛋需求量逐漸上升，2019年人均消費量增長到292個。

2019年新冠疫情爆發，民眾較少外出並開始大量買蛋回家囤積。不過餐廳需求也未落下，市場研究公司Circana數據顯示，2019年美國餐廳的早餐時段客流量增幅創新高。Circana指出早餐三明治是早餐時段最受歡迎的餐點，而美國菜單上70%的早餐三明治都含有雞蛋。

早餐連鎖店Eggs Up Grill執行長里察森(Ricky Richardson)表示，早餐餐廳在新冠疫情後蓬勃發展，因為人們渴望舒適用餐和人際交流。他補充說，由於通膨導致食品價格上漲，顧客認為若要外食，早餐、午餐是比較實惠的時段。

各個品牌都可看出早餐需求上升的趨勢。供應早餐、早午餐和午餐的連鎖餐廳First Watch，過去10年門市數量幾乎增加了三倍，達到570家。星巴克2017年推出雞蛋輕食，現在早餐菜單上有12種含雞蛋的餐點。溫蒂漢堡(Wendy's)2020年重新推出早餐，並提供10種含雞蛋的產品。餐廳評論網站Yelp表示，去年美國新開了6421家早餐和早午餐店，比2019年增加了23%。