俄勒岡州新娘買二手貨辦婚禮暴紅 餐具、裝飾花不到2000

準新娘彼特生性節儉，平時就喜歡在二手商店尋寶，從碗盤瓶罐到天鵝絨扶手椅，無所不包。(美聯社)

婚禮花費龐大，俄勒岡州 準新娘塔琳‧彼特(Tarryn Pitt)因為在二手商店搜羅婚禮擺設與裝飾品，意外暴紅。

華盛頓郵報報導，彼特生性節儉，平時就喜歡在二手商店尋寶，從碗盤瓶罐到天鵝絨扶手椅，無所不包。

她說：「我一向簡樸，這是我最喜歡做的事情之一，每周至少光顧一到兩次，我的家具幾乎都來自二手商店。」

在美國舉行一場婚禮，平均要花費3萬3000元；彼特認為，這很奢侈且不免留下許多廢棄物。

25歲的彼特說：「我想要獨特且符合我個性的東西，二手商店的婚禮相關物品似乎是完美解方。」

彼特與未婚夫波菲利(Holt Porfily)訂於5月3日在俄勒岡州姊妹鎮(Sisters)舉行戶外婚禮，有307位賓客獲邀，當天將供應牛排 、雞肉、各式沙拉和甜點等餐飲。

戶外餐點用到的餐具和裝飾，一切從簡。彼特表示，「老實說，這不僅是為我們省錢。我們的做法非常環保，我喜歡賦予舊東西新的產品生命。」

彼特表示，目前為止，她在婚禮餐具和裝飾上花費還不到2000元，這是租用類似物品的一半價格。

彼特說：「二手商店裡有很多美麗的舊盤子和玻璃器皿，每件商品售價在1元到3元之間，雖然不一定配成對，這就是趣味所在。」

彼特表示，過去幾個月她除了花時間搜尋二手婚禮布置與餐具，也仔細檢查這些二手商品是否有裂痕等裂痕並消毒。她說，「我不想害賓客生病。」

彼特去年12月下旬在TikTok上發布她在二手商店搜尋婚禮用品的影片，影片發布當天便累計逾360萬次觀看次數和2200則留言評論。

一名網友評論：「作為瓷器收藏家，我忍不住告訴你，我有多喜愛這個想法。」

另有人寫道，「它們很棒，且符合妳的個性。」

彼特表示，夫妻倆正為買房儲蓄 ，不確定辦完婚禮後是否會馬上去度蜜月，但她唯一不願妥協的項目便是婚紗。